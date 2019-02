Jeans-Hersteller Levi Strauss strebt zurück an die Börse

Der Jeanshersteller Levi Strauss strebt zurück an die Börse. Das Unternehmen plant, seine Aktien unter dem Kürzel "LEVI" an der New York Stock Exchange zu listen. Das geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.

Der in San Franciscoansässige Jeans-Hersteller hatte bereits 1971 einen Börsengang vollzogen, war jedoch Mitte der Achtzigerjahre wieder privatisiert worden.

Derzeitige Eigentümer sind die Nachfahren von Firmengründer Levi Strauss, der von Bayernaus zunächst nach New York auswanderte und 1853 dann - angelockt vom Goldrausch an der US-Westküste - nach Kalifornienweiterzog. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jacob Davis gilt Strauss als Erfinder der Jeans.

Als angepeilten Emissionserlös gab Levi Strauss 100 Millionen Dollar an. Dabei handelt es sich um eine Platzhaltersumme, nach der sich die Gebühren berechnen. Das tatsächliche Volumen kann deutlich höher sein.

Laut früheren US-Medienberichten wollte das Unternehmen bei einer Gesamtbewertung von mehr als fünf Milliarden Dollar zwischen 600 und 800 Millionen Dollar bei Investoren einsammeln. Begleitet wird der Börsengang nach mehr als 30-jähriger Abwesenheit unter anderem von Goldman Sachs, JPMorgan, BofA Merrill Lynch und Morgan Stanley.

Den nun eingereichten Unterlagen zufolge verdiente Levi's im vergangenen Geschäftsjahr (bis 25. November) unterm Strich 285 Millionen Dollar. Der Umsatz betrug 5,6 Milliarden Dollar, nach 4,9 Milliarden im Vorjahr.