Paradise Papers Lewis Hamilton soll Steuern in Millionenhöhe vermieden haben

Lewis Hamilton, mehrfacher Formel-1-Weltmeister und einer der bestbezahlten Sportler der Welt, hat offenbar mit einem Konstrukt von Briefkastenfirmen seine Steuern optimiert. Das berichten unter anderem der "Guardian" und die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") unter Berufung auf geleakte Steuerdaten, die derzeit unter dem Titel Panama Papers von zahlreichen Medien rund um den Globus öffentlich gemacht werden.

Den Berichten zufolge nutzte Hamilton ein gängiges Modell, um die Mehrwertsteuer in Höhe von 20 Prozent für den Import von Flugzeugen nach Europa zu vermeiden. Insgesamt seien so gut 4,06 Millionen Dollar gespart worden, schreibt die "SZ".

Hamilton hatte sich demnach für 20,3 Millionen Euro ein Flugzeug vom Typ Bombardier Challenger 605 in Kanada gekauft. Statt es direkt in die EU einzuführen, sei er am 21. Januar 2013 auf der Isle of Man gelandet, einer kleinen Insel in der Irischen See. Diese sei zwar kein Mitglied der EU, habe aber ein Zollabkommen mit dem Mitgliedsstaat Großbritannien. Dadurch gelte ein Flugzeug, das über die Isle of Man eingeführt werde, faktisch als in die EU importiert, heißt es in den Berichten. Versteuert werde es aber nach den Regeln der Isle of Man.

Und diese lassen den Berichten zufolge ein großes Schlupfloch zum Steuersparen: Die Anwaltskanzlei Appleby habe für Hamilton zunächst auf der Isle of Man eine Briefkastenfirma namens Stealth gegründet, heißt es in den Berichten. Stealth verleaste die Challenger 605 zunächst an ein Luftfahrtunternehmen, das nicht Hamilton gehörte. Von dieser habe Hamilton den Jet dann zurückgechartert. Auf diese Weise sei ein Leasing-Geschäft zustandegekommen - mit dem dann der Erlass der Mehrwertsteuer begründet worden sei, schreibt der "Guardian".

Die Isle of Man habe aus solchen Deals inzwischen ein Geschäftsmodell gemacht, berichtet die "SZ". Nach Angaben des Zolls der Isle of Man sind auf der Insel aktuell 262 Firmen zu Leasing-Zwecken registriert. 231 von ihnen seien zwischen 2011 und 2017 komplett von der Mehrwertsteuer befreit worden: Insgesamt ergebe das eine Steuerersparnis von umgerechnet heute knapp 900 Millionen Euro.

Hamiltons Anwälte erklärten gegenüber den Zeitungen, dass es sich bei "Stealth" nicht um eine Briefkastenfirma handle und das Leasing-Geschäft mit Flugzeugen eine gängige und normale Praktik sei.