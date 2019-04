Am 1. April war man bei Leysieffer noch zu Scherzen aufgelegt - zumindest in den sozialen Netzwerken: Dort versprach das Unternehmen, die "Himmlischen", in Zucker gewälzte Sahnetrüffel, künftig auch mit Knallbrause zu füllen. "Das wird ein himmlisch prickelndes Vergnügen!", hieß es auf Instagram. Einen Tag später war der Spaß vorbei: Leysieffer löste den Aprilscherz auf und verkündete kurz darauf, fast pleite zu sein. 110 Jahre nach seiner Gründung.

Das Familienunternehmen hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, das Amtsgericht Osnabrück bewilligte ihn. Das heißt: Die Geschäfte laufen vorerst weiter, Jan Leysieffer - der das Unternehmen in vierter Generation führt - bleibt im Amt. Ihm zur Seite stehen ein vom Gericht bestellter Sachverwalter und der Rechtsanwalt Joachim Walterscheid. Von der Insolvenz sind etwa 350 Mitarbeiter betroffen, das Insolvenzgeld sichert ihr Gehalt bis Ende Mai.

Im "Handelsblatt" spekuliert der Firmenchef nun auf einen neuen Investor, um Unternehmen und Angestellte halten zu können. Dem Chocolatier zufolge arbeitet etwa jeder Siebte seit mehr als 20 Jahren bei Leysieffer.

Wie konnte es so weit kommen? Warum gerät eine Marke, die mehr als 100 Jahre überstanden hat, plötzlich in Gefahr? Die Antworten haben mit der Geschäftsstrategie zu tun, aber auch mit geänderten Gewohnheiten der Deutschen.

"Tradition und die Herstellung von hochwertigen Qualitätsprodukten ist heute leider kein Erfolgsgarant mehr", sagt Walterscheid. Die Pralinen-, Schokoladen-, Kuchen-, und Konfitürenherstellung läuft bei Leysieffer in Handarbeit, Leysieffers Frau Sylvia gestaltet die Verpackungen. Das kostet: Zwei Pralinen werden online für 2,50 Euro verkauft.

Umsätze sinken seit Jahren

Die "Himmlischen" sind das Markenzeichen der Manufaktur, mit ihnen erlangte der Chocolatier in den Fünfzigerjahren Bekanntheit über Osnabrück hinaus. Erfunden hat sie Karl Leysieffer, der das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Café seiner Eltern in Osnabrück wiederaufbaute und endgültig in die Pralinenproduktion einstieg.

Heute betreibt das Unternehmen 22 Cafés, Bistros und Confiserien in exklusiven Lagen, von der Nobelinsel Sylt über Hamburg und Berlin bis München. Auch in ausgewählten Feinkostläden sind die Pralinen zu finden.

Zuletzt lief das Geschäft jedoch schlecht: In den vergangenen drei Jahren mussten vier Filialen schließen, der Umsatz sank jeweils um bis zu vier Prozent und lag Walterscheid zufolge zwischen 16 und 19 Millionen Euro. "Ein Bündel an kleineren Themen hat über die Zeit dazu geführt, dass das Unternehmen unbeweglich geworden ist", sagt der Sanierungsberater.

Starbucks-Lifestyle statt Oma-Café

Das größte Problem ist dabei offensichtlich: Leysieffer erreicht die jungen Menschen nicht. Oder, wie Walterscheid es ausdrückt: "Wir müssen uns fragen, ob wir die jüngere Generation noch mit hochwertigen Produkten überzeugen und ob wir sie noch in unsere Bistros holen können."

Dahinter stehen mehrere Gründe. "Das Ernährungsbewusstsein der Verbraucher hat sich geändert", sagt Walterscheid. Das stellt auch Konkurrent Arko fest, mit drei Marken und mehr als 235 Filialen deutlich größer als Leysieffer. Arko-Geschäftsführer Patrick Weber sagt: "Heute muss es Kunden nicht nur schmecken, sondern sie legen beispielsweise auch Wert auf eine nachhaltige Produktion, weniger Zucker, vegane Produkte." Die "Himmlischen" von Leysieffer sind mit ihrer Zuckerkruste vor allem eines: extrem süß.

Früher war Leysieffer außerdem dafür bekannt, seine Schokoladen mit Zutaten wie Chili, Lavendel oder Ingwer zu kombinieren - auch das ist heute keine Besonderheit mehr.

Friso Gentsch / DPA Die "Himmlischen" (Archivbild)

Zweitens hadert das Unternehmen mit dem Vertrieb. Denn die Jungen ziehen den Wohnzimmer-Charme von Starbucks oder Coffee Fellows den klassischen Cafés von Leysieffer vor. "Wenn der Jugendliche sagt: Da geht meine Oma einkaufen, dann kommt er nicht zu uns", sagt Sanierungsberater Walterscheid. Es brauche neue Kanäle, zum Beispiel mehr Wiederverkäufer.

Angriff der Lebensmittelketten

Gibt es die "Himmlischen" bald also auch im Supermarkt? Walterscheid glaubt nicht daran: "Stellen Sie sich einen hochwertigen Champagner-Pralinenkasten in einem Edeka vor, das passt doch nicht." Arko hingegen bietet seine Produkte bereits dort an, auch Edeka selbst entwickelt immer mehr Eigenmarken im Premiumsegment.

Das insolvente Unternehmen prüft nun seine Kosten. Walterscheid will nicht ausschließen, dass Standorte geschlossen oder zusammengelegt werden. Die Bistros und Cafés müssten auch in ihrem Aussehen modernisiert werden.

Jan Leysieffer hat das schon einmal versucht: Er lernte wie seine Vorfahren Konditor, arbeitete auch in New York und stieg schließlich in das Familienunternehmen ein. Unter ihm begann Leysieffer, seine Pralinen auch online zu verkaufen. Gereicht hat das offenbar nicht.

