"Biblisch verantwortungsvoll" Investmentfonds wirbt mit Apple-Boykott um radikale Christen

Es gibt eine Vielzahl von Investmentfonds für Anleger, die mit ihrem Geld eine gute Sache befördern möchten: Ökologisch orientierte Fonds investieren vor allem in Unternehmen, die hohe Umweltstandards erfüllen oder nachhaltig wirtschaften. Andere meiden Firmen, die Geld mit der Produktion von Rüstungsprodukten verdienen.

Neu ist allerdings, dass Fonds maßgeschneiderte Angebote auch für Fundamentalisten anbieten. Wie die "Financial Times" berichtet, sind in den USA zwei "biblisch verantwortungsvolle Investmentfonds" - kurz BRI - aufgelegt worden. In einer Firmenbroschüre der US-Firma Inspire Investing (hier geht's zur Webseite der Firma) heißt es blumig, es gehe darum, Investments zu ermöglichen, die "konsistent sind mit den moralischen Standards der Bibel. BRI-Produkte helfen christlichen Investoren, ihre Integrität und Verantwortung als biblische Verwalter zu wahren, während sie in Aktien investieren".

Man kann das auch anders sehen: Das Angebot ist maßgeschneidert für Schwulenhasser: Die Fonds schließen Investitionen in Konzerne wie Apple oder die weltweite Café-Kette Starbucks aus - weil die Firmen sich offensiv für die Belange von Homosexuellen einsetzen.

Inspire hofft, mit den beiden Fonds "mehrere Hundert Millionen Dollar" einsammeln zu können. Zielgruppe sind ultrakonservative Kreise, beispielsweise die in Amerika einflussreichen Evangelikalen. Es gebe eine "Menge Investoren, die die traditionelle Ehe unterstützen wollen", glaubt Inspire-Chef Robert Netzly.

Apple-Chef Tim Cook hat vor Jahren seine Homosexualität öffentlich gemacht. Der Konzern unterstützt seit Jahren die "San Francisco Pride", eine jährliche Parade der LGBT-Community. (Die Abkürzung LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender).