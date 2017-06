Einzelhandel: Lidl eröffnet erste Filialen in den USA

Erzrivale Aldi ist schon lange dort, nun steigt auch Lidl in den US-Markt ein. Der Discounter aus Baden-Württemberg hat seine ersten Filialen in den USA feierlich eingeweiht. In den Bundesstaaten Virginia, North Carolina und South Carolina eröffnete das Unternehmen neun Märkte.

Schon im Sommer will Lidl mit 20 Filialen in den drei Bundesstaaten vertreten sein. Innerhalb eines Jahres sollen 100 weitere entlang der Ostküste folgen. Die schwächelnden einheimischen Supermarktketten wie Walmart oder Kroger bekommen damit einen zusätzlichen Wettbewerber.

Die US-Unternehmen kämpfen ohnehin schon mit schrumpfenden Margen. Vor allem die verschärfte Konkurrenz durch Online-Händler wie Amazon setzt ihnen zu. Nun wächst auch der Druck durch deutsche Wettbewerber. Denn auch Lidls Erzrivale Aldi, seit 1976 in den USA vertreten, will sein Filialnetz ausweiten.

Der Konzern hat seine Expansionspläne in Nordamerika noch einmal kräftig aufgestockt. Aldi will in den nächsten fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Dollar investieren und die Zahl seiner US-Filialen von derzeit 1600 auf rund 2500 bis Ende 2022 erhöhen. Nach eigenen Angaben würde der Discounter damit, gemessen an der Zahl der Geschäfte, zur drittgrößten Lebensmittelkette in den USA.

Lidl will in Amerika nicht allein auf Tiefstpreise setzen. Mit frischgebackenem Brot, frischen Produkten wie Fisch und einer großen Weinauswahl verfolgt Lidl eine Marktstrategie, die man in den USA bislang eher bei gehobenen und teureren Lebensmittelhändlern findet.

Starthilfe erhofft sich der Konzern zudem von Heidi Klum: Das Supermodel will bald eine eigene Modekollektion bei dem Discounter anbieten.