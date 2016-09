Industriegase-Spezialist Fusion von Linde und US-Konkurrent Praxair gescheitert

Der Gasehersteller Linde und der US-Konzern Praxair haben ihre Fusionsgespräche aufgegeben. Linde-Chef Wolfgang Büchele und die Kapitalvertreter im Aufsichtsrat hätten sich dagegen ausgesprochen, die Gespräche mit den Amerikanern fortzusetzen, teilte der Münchner Konzern mit. In Detailfragen sei es nicht zu einer Einigung gekommen. Praxair bestätigte knapp das Ende der Gespräche.

Vor gut vier Wochen hatten beide Unternehmen bekannt gegeben, einen Zusammenschluss unter Gleichen zu prüfen. Nicht einer Meinung waren sich die Chefetagen vor allem bei der Wahl des Firmensitzes und der Struktur des fusionierten Unternehmens, verlautete aus den Gesprächen in den vergangenen Wochen.

Der Kurs der Linde-Aktien fiel zum Handelsauftakt um gut acht Prozent. Nach der Ankündigung Mitte August waren die Papiere stark gestiegen, die Pläne stießen in der Finanzbranche auf Zustimmung. Ein Zusammengehen hatten Analysten als strategisch sinnvoll begrüßt. Linde teilte auch mit, die Sinnhaftigkeit einer Fusion sei in den Gesprächen grundsätzlich bestätigt worden. Allerdings habe man insbesondere beim Thema Governance, also der Unternehmensführung, keine Übereinstimmung erzielen können.

Bei einer erfolgreichen Fusion wäre ein neuer Weltmarktführer für Industriegase entstanden. Linde hatte seinen globalen Spitzenplatz an den französischen Rivalen Air Liquide abtreten müssen, nachdem dieser in diesem Jahr das US-Unternehmen Airgas geschluckt hatte.

Linde erzielte 2015 rund 18 Milliarden Euro Umsatz, Praxair setzte zuletzt auf 10,8 Milliarden Dollar in einem Jahr um. Der Marktwert von Praxair wurde mit 33,7 Milliarden Dollar allerdings höher eingeschätzt als der von Linde, der vor Beginn der Fusionsgespräche bei rund 29 Milliarden Dollar lag.