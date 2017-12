Lkw-Kartell Tausende Fuhrunternehmen fordern Schadensersatz

Nach der Deutschen Bahn und der Bundeswehr fordern nun auch mehrere tausend meist kleinere Unternehmen Schadensersatz vom sogenannten Lkw-Kartell. Insgesamt dürfte es dabei um mindestens 500 Millionen Euro gehen wie der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) und der Rechtsdienstleister Financialright Claims mitteilten. Inklusive Zinsen sei den Fuhrunternehmen und Spediteuren vermutlich sogar ein Schaden von mehr als einer Milliarde Euro entstanden.

Eine Klage sei bereits am vergangenen Freitag vor dem Landgericht München I eingereicht worden - auch um eine mögliche Verjährung zu verhindern. Ansprüche für Lkw, die zwischen 1997 und 2002 erworben wurden, könnten Ende 2017 verjähren, erklärten BGL und Financialright Claims zur Begründung. Geklagt haben mehr als 3200 Unternehmen, die seit Beginn des Kartells im Jahre 1997 insgesamt knapp 85.000 Lkw erworben oder geleast haben.

Mehr als 3200 Unternehmen haben geklagt

Das Lkw-Kartell war 2011 aufgeflogen. Die Hersteller Daimler, MAN, Volvo/Renault sowie Iveco und DAF hatten jahrelang Preise abgesprochen und Mehrkosten im Zusammenhang mit der Einhaltung strengerer Emissionsvorschriften in abgestimmter Form an ihre Kunden weitergegeben. Die EU-Kommission verhängte im Sommer 2016 Milliardenstrafen gegen vier Hersteller. Die VW-Tochter MAN blieb in dem Wettbewerbsverfahren als Kronzeugin verschont.

"Wir wünschen uns, dass die Hersteller für die von ihnen verursachten Schäden die Verantwortung übernehmen", sagte BGL-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt. Die Branche sei angesichts herausfordernder Zeiten auf eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Herstellern angewiesen". Die Übernahme von Verantwortung für zurückliegende Kartellverstöße sei "sehr wichtig, um die Basis für zukünftige Geschäftsbeziehungen neu zu schaffen".

In der vergangenen Woche hatte bereits die Bahn mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit der Bundeswehr und mehr als 40 Firmen Klage gegen die am Lkw-Kartell beteiligten Unternehmen eingereicht habe.