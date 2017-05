Betrugsverdacht Razzia bei Mautbetreiber Toll Collect

Die LKW-Maut wird zum Fall für die Justiz: Seit Mittwochmorgen durchsuchen etwa ein Dutzend Zivilpolizisten und zwei Staatsanwälte die Zentrale der Betreiberfirma Toll Collect am Potsdamer Platz in Berlin. Nach SPIEGEL-Informationen steht die Razzia in Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen zwei Toll-Collect-Manager und einen ehemaligen Mitarbeiter. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihnen gemeinschaftlich begangenen schweren Betrug bei der Ausweitung der LKW-Maut auf 1100 Kilometer Bundesstraßen vor. Durch bewusst überhöhte Kalkulationen sollen die Verdächtigen den Bund um mindestens drei Millionen Euro geprellt haben.

Toll Collect erhebt seit 2005 die LKW-Maut, zunächst nur auf Autobahnen, seit einigen Jahren auch auf ausgewählten Bundesstraßen. Die Betreiberfirma sichert der Bundesregierung auf diese Weise Einnahmen von etwa vier Milliarden Euro jährlich. Im Gegenzug erstattet der Bund dem Konsortium die Betriebskosten und zahlt üppige Renditen und Boni. Hinter der Betreiberfirma stehen die beiden Dax-Konzerne Daimler und Telekom sowie das französische Unternehmen Cofiroute. Ab 2018 soll Toll Collect die LKW-Maut auf allen Bundesstraßen erheben.

Für die Hauptgesellschafter Telekom und Daimler kommen die Ermittlungen denkbar ungelegen. 2018 läuft der bisherige Vertrag aus. Daimler und Telekom würden das lukrative Geschäft gerne behalten. Außerdem wollen sie eine Einigung mit dem Bund in einem seit mehr als zehn Jahren laufendenprivaten Schiedsgerichtsverfahren erzielen. Dabei geht es um die verzögerte Mauteinführung im Jahr 2005, die dem Staat Einbußen in Milliardenhöhe bescherte. In dem Schiedsverfahren soll auch geklärt werden, ob das Konsortium dem Bund Leistungen in Rechnung stellt, die nicht vom Vertrag abgedeckt sind.

Nun wird die Abrechnungspraxis auch von Staatsanwälten und Experten des Landeskriminalamts durchleuchtet. Nach SPIEGEL-Informationen wurde das Ermittlungsverfahren Ende 2016 eingeleitet, nachdem bei der Staatsanwaltschaft Berlin eine anonyme Strafanzeige mit detaillierten Angaben und Firmendokumenten eingegangen war. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum seit dem Jahr 2012. Damals weitete die Bundesregierung die LKW-Maut auf 1100 Kilometer Bundesstraßen aus. Dafür musste sie einen neuen Vertrag mit Toll Collect schließen. Laut Anzeige soll Toll Collect dem Bund seitdem Betriebskosten in Rechnung gestellt haben, die bei der Erhebung auf Bundesstraßen gar nicht angefallen sind.