Londoner Hochhausbrand Hersteller stoppt Verkauf der brennbaren Fassadenteile

Die Firma, die die Fassadenteile des abgebrannten Londoner Grenfell Towers produziert hat, zieht Konsequenzen aus dem Brand. Die Reynobond-PE-Hülle würde nun weltweit nicht mehr für Hochhäuser verkauft, teilte der Hersteller Arconic mit. Beim Brand des 24-geschossigen Gebäudes waren Mitte Juni mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Die Flammen hatten sich rasend schnell über die Fassade ausgebreitet.

"Das ist die richtige Entscheidung angesichts der verschiedenen Bauvorschriften auf der ganzen Welt", schreibt das Unternehmen. Darüber hinaus hätten Bedenken, "die infolge der Grenfell-Tower-Tragödie bezüglich der Rolle von Fassaden aufgetreten sind", zu dem Entschluss geführt. Für niedrigere Bauten soll die Verkleidung aus Aluminium und dem Kunststoff Polyethylen aber weiterhin verkauft werden.

Arconic wusste laut Nachrichtenagentur Reuters, dass ihre Paneele am Grenfell Tower verbaut worden waren. Doch die Firma habe es nicht als ihre Aufgabe angesehen, darüber zu entscheiden, ob die Verwendung unter dem örtlichen Baurecht auch erlaubt war. Der Aktienkurs des Unternehmens brach am Montag an der New Yorker Börse zeitweise dennoch um mehr als elf Prozent ein.

Derweil werden immer mehr Baumängel an Hochhäusern in Großbritannien bekannt. Die Zahl der Gebäude, die bei Sicherheitstests durchfielen, stieg auf mittlerweile 75, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den für Kommunen zuständigen Minister Sajid Javid berichtete. Jedes bislang getestete Hochhaus sei durchgefallen. Betroffen seien nicht nur Gebäude in London, sondern auch in anderen Kommunen. Insgesamt sollen bei 600 Hochhäusern die Fassadenverkleidungen untersucht werden.

Am Freitagabend hatten bereits rund 4000 Menschen vier Hochhäuser im Norden Londons wegen Brandgefahr räumen müssen. Die Feuerwehr hatte in den Gebäuden im Stadtteil Camden Sicherheitsmängel festgestellt: unter anderem brennbare Fassaden, Fehler bei der Isolierung von Gasleitungen und fehlende Brandschutztüren.