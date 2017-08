Trotz steigender Passagierzahlen Deutsche Airlines büßen Marktanteile ein

Mehr Passagiere, weniger Marktanteile: Die deutschen Fluggesellschaften fürchten, auf dem heimischen Markt gegenüber der ausländischen Konkurrenz ins Hintertreffen zu geraten. Zwar beförderten Lufthansa, Air Berlin, Condor und Tui Fly zusammen im ersten Halbjahr fünf Prozent mehr Fluggäste als im Vorjahreszeitraum. Glücklich sind sie dennoch nicht. "Deutsche Luftverkehrsunternehmen verlieren Marktanteile", sagte Stefan Schulte, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), der "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Ausländische Airlines legen schneller zu. Das zeigt sich auch am Zuwachs an deutschen Flughäfen. Sie verzeichneten laut Schulte ein Wachstums von 6,4 Prozent. Die Deutsche Lufthansa samt ihrer Billigplattform Eurowings, Air Berlin, Condor und TUI Fly boten zusammen in der ersten Jahreshälfte laut BDL nur noch 56 Prozent der verfügbaren Sitzplätze an, vor wenigen Jahren waren es 62 Prozent.

Heimische Airlines mit Drehkreuzen im Inland seien aber wichtig, um eine Vielfalt an Strecken zu erhalten, warb der Luftfahrt-Präsident für die deutsche Branche. Für den Rückgang der Marktanteile hiesiger Airlines machte Schulte unter anderem die Luftverkehrssteuer und Sicherheitsgebühren verantwortlich.

Nach Ansicht von Schulte kann es Reisenden aus Deutschland nicht egal sein, ob die von ihnen gebuchten Strecken von heimischen oder zunehmend von ausländischen Airlines bedient werden - nicht nur wegen der Arbeitsplätze in der Luftfahrt hierzulande. "Würden wir uns nur auf ausländische Fluggesellschaften verlassen, hinge die Luftverkehrsanbindung Deutschlands einzig und allein davon ab, ob wir für diese ein lukrativer Markt sind."