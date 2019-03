Airline-Bilanz Lufthansa macht vier Prozent weniger Gewinn

Die Lufthansa hat 2018 trotz hoher Treibstoffkosten und teurer Flugausfälle den zweithöchsten Gewinn ihrer Geschichte eingeflogen. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) habe mit gut 2,8 Milliarden Euro rund vier Prozent niedriger als 2017 gelegen, teilte Europas größte Fluggesellschaft in Frankfurt mit.

Der Konzerngewinn fiel 2018 laut Geschäftsbericht um acht Prozent auf 2,16 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg unterdessen um sechs Prozent auf 35,8 Milliarden Euro. Die Aktionäre des Dax-Konzerns sollen eine mit 80 Cent je Anteilsschein stabile Dividende erhalten.

Die Zahlen fielen damit besser aus als von vielen erwartet. Analysten hatten beim bereinigten Ebit einen Rückgang um sieben Prozent erwartet. Denn im Sommer war es ebenso wie bei anderen Airlines in Europa zu massiven Störungen gekommen. Durch Personalmangel in der Flugsicherung und eigene Planungsfehler, vor allem der stark wachsenden Tochter Eurowings, kam es zu vielen Flugausfällen und Verspätungen.

Eurowings soll 2019 schwarze Zahlen schreiben

Die Ausgaben für Entschädigungszahlungen an Kunden oder Umbuchungen stiegen um 200 Millionen Euro auf mehr als eine halbe Milliarde Euro. Bei Eurowings, die mit der Integration von 77 Flugzeugen der pleite gegangenen Air Berlin zu kämpfen hatte, fiel ein Verlust von 231 Millionen Euro an. Die Treibstoffkosten erhöhen sich wegen des Ölpreisanstiegs im Gesamtjahr um 850 Millionen Euro auf 6,1 Milliarden Euro - mit rund einem Viertel ist Kerosin der größte Kostenblock.

Die gestiegenen Kerosinpreise dürften im laufenden Jahr noch stärker als bisher auf das Ergebnis drücken. So dürfte der operative Gewinn trotz der Erwartung steigender Umsätze eher sinken. Lufthansa-Chef Carsten Spohr peilt für 2019 daher einen operativen Gewinn in der Spanne von 2,4 bis 3,0 Milliarden Euro an.

2019 will die Lufthansa-Gruppe die Kapazitäten nicht mehr so stark ausbauen und rechnet einem Sprecher zufolge zugleich mit hohem Preisdruck in Europa. Das Angebot an Sitzplätzen in Maschinen der Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Marken Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines gehören, soll nach acht Prozent im vergangenen Jahr um gut drei Prozent steigen und Eurowings soll 2019 die Wende schaffen und schwarze Zahlen schreiben.

Die Zahl der Passagiere erreichte 2018 mit einem Zuwachs um zehn Prozent einen neuen Rekordstand von 142,3 Millionen.