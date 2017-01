Bundeskartellamt Lufthansa darf Flugzeuge von Air Berlin übernehmen

Die Lufthansa darf nach einer Entscheidung des Bundeskartellamts Flugzeuge vom Konkurrenten Air Berlin mieten. Die Wettbewerbshüter gaben einen entsprechenden Vertrag ohne Auflagen frei, wie sie mitteilten.

Der Vertrag sieht vor, dass die Lufthansa 38 Flugzeugen des Typs Airbus A319 und A320 mitsamt Cockpit-Crew und Kabinenpersonal an deutschen und österreichischen Flughäfen nutzen kann. 33 Maschinen sollen demnach an die Billigtochter Eurowings gehen, fünf an die Tochter Austrian Airlines. Der Lufthansa-Konzern will Eurowings vor allem bei touristischen Zielen stärken. Air Berlin bleibt aber unter anderem für Crewplanung und Wartung der Maschinen zuständig.

Die Vereinbarung sei anders zu bewerten als etwa die Übernahme eines gesamten Unternehmens, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt. Zwar könne die Lufthansa mit den neuen Flugzeugen expandieren, doch reiche dies nicht aus, um den Plänen einen Riegel vorzuschieben. Ryanair war beim Bundeskartellamt gegen diese Pläne vorgegangen.

Air Berlin schreibt seit 2008 rote Zahlen, unterbrochen nur von einem kleinen Plus im Jahr 2012. Seit 2013 vergrößern sich die Verluste immer weiter. Das Unternehmen verkleinert deshalb seine Flotte auf 75 Maschinen und streicht etliche Stellen. Die Touristiksparte soll mit dem Ferienflieger Tuifly verschmolzen werden. Am Mittwoch übernimmt der bisherige Lufthansa-Manager Thomas Winkelmann den Chefposten bei Air Berlin.