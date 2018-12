Geldforderungen der Lufthansa Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO stürzt ins Chaos

Die Kabinengewerkschaft UFO steckt nach SPIEGEL-Informationen in finanziellen Turbulenzen. Grund sind Geldforderungen der Lufthansa an die Arbeitnehmerorganisation und fragwürdige Abrechnungen des Ex-UFO-Vorsitzenden und heutigen Vorstands Alexander Behrens. Behrens sitzt auch im Aufsichtsrat des DAX-Konzerns.

Die Gewerkschaft soll für ihren Chef Nicoley Baublies und einen weiteren UFO-Funktionär der Lufthansa mehr als eine halbe Million Euro erstatten - als Ausgleich dafür, dass die beiden Flugbegleiter zwischen 2015 und 2018 zwar ihr Gehalt bezogen, aber ihrer normalen Tätigkeit an Bord von Lufthansa-Flugzeugen nicht nachkommen konnten, weil sie überwiegend mit Tarifverhandlungen beschäftigt waren.

Baublies hatte mit der UFO 2015 den ersten und längsten Streik der Flugbegleiter in der Firmengeschichte organisiert und danach einen komplizierten Tarifvertrag ausgehandelt, an dessen letzten Details bis heute gefeilt wird. Die UFO gehört mit gut 15.000 Mitgliedern zu den kleineren Gewerkschaften in Deutschland, gilt aber als mächtig und gefürchtet, weil sie mit Warnstreiks vor allem in der Urlaubszeit für Chaos sorgen und den Luftverkehr in Deutschland lahmlegen kann.

Baublies, der bei der UFO für Tarifpolitik und Finanzen zuständig ist, soll darüber hinaus persönlich seine gesamten in den vier Jahren erhaltenen Bezüge zurückerstatten, insgesamt 206.213,03 Euro. Ein Lufthansa-Sprecher betont, man sei zu Kompromissen bereit, müsse aber aus formalen Gründen die Forderungen geltend machen, da sowohl von der Gewerkschaft, als auch von Baublies versäumt worden sei, Anträge auf Freistellung von der Dienstpflicht zu stellen.

Private Ausgaben für Champagner und Austern?

Weitere knapp 90.000 Euro verlangt die Lufthansa zurück aufgrund einer Vereinbarung aus dem Jahr 2016 von der UFO für Gehaltszahlungen an ihren Ex-Vorsitzenden und heutigen Vorstand Alexander Behrens.

Die übrigen Vorstandsmitglieder wissen nach eigenen Angaben nichts von einer solchen Vereinbarung. Sie werfen Behrens aber fragwürdige Abrechnungen zulasten der Gewerkschaft vor. So soll der Ex-UFO-Chef private Ausgaben unzulässigerweise mit der Kreditkarte der Organisation beglichen haben, unter anderem für Flüge, Mietwagen sowie Champagner- und Austerngelage.

Der Anwalt von Behrens weist die Darstellung zurück. "Wir werden die Vorwürfe umfänglich aufarbeiten und zeigen, dass nicht eine einzelne Person an den Pranger gestellt gehört", sagte er dem SPIEGEL. Es gebe "politische Hintergründe innerhalb des UFO-Vorstandes" als Auslöser für "diese gezielten Anschuldigungen".