Lufthansa Bordcrews bei Billigtochter mucken auf

Nach der Einigung im Tarifstreit mit den Piloten bahnt sich bei der Lufthansa der nächste Konflikt mit einer wichtigen Beschäftigtengruppe an: den Flugbegleitern der Tochter Sun Express.

Die Gemeinschaftsfirma gehört jeweils zur Hälfte der Lufthansa und Turkish Airlines, sie bedient für den Billigableger Eurowings Langstreckenverbindungen ab Köln/Bonn sowie ausgewählte Ferienrouten. Bislang besitzt sie keine Mitbestimmungsgremien, weshalb sie weniger Rücksicht auf die Belange der Mitarbeiter nehmen muss. Doch das soll sich nun ändern.

Mithilfe der Kabinengewerkschaft UFO wollen acht Mitarbeiter einer neu formierten Tarifkommission bei Sun Express einen Betriebsrat gründen und bessere Arbeitsbedingungen für die Bordangestellten durchsetzen. Das geht aus einem Aufruf an die Beschäftigten unter dem Motto "Wir rocken das!" hervor.

Die Geschäftsführung reagierte prompt - mit Ablehnung. In einem Rundbrief an die Kabinencrews wirbt Firmenchef Jens Bischof dafür, die Gewerkschaft aus dem Unternehmen herauszuhalten. Stattdessen sollen sich die Flugbegleiter an einer Umfrage beteiligen und individuell mitteilen, was ihnen am Arbeitsumfeld bei Sun Express nicht passt.

Die UFO-Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Man wolle nicht dem Unternehmen schaden, eine solche Denkweise sei "völlig sinnfrei".