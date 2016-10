Erhöhte Prognose Anleger stürzen sich auf Lufthansa-Aktien

Lufthansa-Aktien haben nach einer Erhöhung der Gewinnprognose am Donnerstag ein deutliches Plus verzeichnen können. Der Kurs legte am Donnerstagvormittag zeitweise bis zu zehn Prozent zu. Am frühen Nachmittag lag das Plus noch bei rund sieben Prozent, obwohl die Flugbegleitergewerkschaft Ufo zwischenzeitlich Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings ankündigte.

Lufthansa hatte am Mittwochabend mitgeteilt, in diesem Jahr nun einen Betriebsgewinn auf dem Vorjahresniveau von 1,8 Milliarden Euro zu erwarten. Grund dafür seien Firmenkunden, die nach Ende der Urlaubssaison im September wieder mehr Flüge gebucht hätten als erwartet. Erst vor drei Monaten hatte der größte europäische Luftfahrtkonzern seine Prognose gesenkt, damals mit Verweis auf eine Buchungsdelle bei Passagieren auf der umsatzstarken Langstrecke.

Börsianer bleiben allerdings vorsichtig. "Auch wenn die Prognoseanhebung leicht positiv überrascht, bleibt das Umfeld herausfordernd", sagte DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp. "Aus unserer Sicht zeigt sich noch keine wirkliche Trendwende am Markt."

Die Skepsis der Anleger spiegelt sich in der längerfristigen Aktienkursentwicklung wieder: Seit dem Jahreshöchststand Anfang Januar brachen die Titel um ein Viertel ein. Wegen der im Vergleich zu anderen Dax-Konzernen kleinen Marktkapitalisierung von gut fünf Milliarden Euro läuft das Unternehmen zudem Gefahr, aus dem Leitindex zu fliegen.

Die Flugbegleiter begründen ihren geplanten Streik damit, dass sich die Eurowings-Spitze sich nicht auf eine Schlichtung einlassen wolle. Der Konflikt zwischen Ufo und Eurowings schwelt bereits seit zwei Jahren. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Da man sich nicht einigen konnte, brach Ufo die Verhandlungen Ende September ab und drohte seitdem mit Streik.