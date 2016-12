Lufthansa Mobilfunk-Manager leitet jetzt Eurowings

Die Lufthansa beruft den langjährigen Mobilfunk-Manager Thorsten Dirks zum Vorstand für die Billigfluglinie Eurowings. Der Chef der unter der Marke O2 bekannten Telefonica Deutschland werde den Vorstandsposten im Mai von Karl Ulrich Garnadt übernehmen, teilte die größte deutsche Fluglinie am Mittwoch mit. Garnadt tritt aus Altersgründen ab.

Der gebürtige Hamburger Dirks erhalte einen Vertrag über drei Jahre und solle neben Eurowings auch die digitalen Geschäfte der Lufthansa voranbringen. Zudem ist er für Töchter wie den Catering-Ableger LSG zuständig. Seinen Rückzug bei O2 kündigte der 53-Jährige erst vor zwei Wochen an. Damals nannte er seinen nächsten Arbeitgeber noch nicht.

Mit Dirks ist einem Unternehmensinsider zufolge bewusst ein Manager ohne Lufthansa-Stallgeruch gewählt worden. "Der Konzern wollte jemanden, der sich durch den Ausbau von Eurowings nicht seine eigenen Wurzeln bei der Lufthansa abschneidet", sagte eine mit der Berufung vertraute Person. Deshalb werde der Neue auch mehr Verantwortung übernehmen und am Eurowings-Hauptsitz in Köln arbeiten. "Er soll der Lufthansa-Zentrale in Frankfurt auch widersprechen können."

Dirks übernimmt mit Eurowings eines der zentralen Zukunftsprojekte der Airline und einen der schwierigsten Jobs im Konzern. Für die Lufthansa hat der rasche Ausbau von Eurowings Priorität, um den Vormarsch von großen Low-Cost-Airlines wie Ryanair in Deutschland zu stoppen. Dazu soll die Neugründung 40 Prozent günstiger fliegen als die Lufthansa selbst.

Allerdings ist die Flotte wegen einer alten Vereinbarung mit den Piloten auf 23 Flugzeuge begrenzt. Die Lufthansa stationiert deshalb verstärkt Eurowings-Jets im Ausland, wo die Crews weniger verdienen. Die Spartengewerkschaften von Piloten und Flugbegleitern treibt das auf die Barrikaden. Letztere bestreikten Eurowings bereits, der Konflikt ist immer noch ungelöst.