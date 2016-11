Höhere Gehälter Lufthansa-Piloten streiken auch am Freitag

Die Lufthansa-Piloten dehnen ihren Streik aus. Sie wollen nun auch am Freitag die Arbeit niederlegen. An diesem Tag seien alle Kurzstrecken-Piloten aufgerufen, zu Hause zu bleiben, teilte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Mittwochabend mit.

Bereits in der Nacht hatte die Interessenvertretung der Piloten den zuvor nur für Mittwoch angesetzten Streik auf Donnerstag ausgedehnt. Die Lufthansa annullierte bislang für Donnerstag 912 Flüge, etwa zwei Drittel der Verbindungen ihrer Stammmarke. Am Mittwoch fielen rund 880 Flüge aus. Damit durchkreuzten die beiden Streiktage die Reisepläne von 215.000 Lufthansa-Passagieren.

In der Sache zeigen sich beide Seiten unnachgiebig. "Wir können uns die verfahrene Situation nach vier Jahren Verhandlungen nur mit einer ideologischen Einstellung des Managements erklären", sagte VC-Vorstand Jörg Handwerg. Die Lufthansa habe auch in anderen Teilen des Unternehmens Ärger mit der Belegschaft.

"Mehr an der Eskalation als an der Lösung des Konflikts interessiert"

Das Unternehmen wies dies zurück. "Cockpit ist mehr an der Eskalation als an der Lösung des Konflikts interessiert", sagte ein Konzernsprecher. Ein Vorstoß der Lufthansa , die Arbeitsniederlegungen juristisch zu verbieten, war am späten Dienstagabend gescheitert.

Es ist der 14. Streik in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Pilotengewerkschaft und der größten deutschen Airline. Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren.

"Das ist ein Scheinangebot, da wir die Summe an anderer Stelle einsparen sollen", sagte Cockpit-Vertreter Handwerg. Die Gewerkschaft könne den Streik jederzeit absagen, doch Bedingung dafür sei ein vernünftiges Angebot der Lufthansa. "Wir haben Cockpit viele Offerten gemacht, auch eine Schlichtung", sagte der Airline-Sprecher.