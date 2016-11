Pilotenstreik Lufthansa streicht 912 Flüge am Donnerstag

Die Lufthansa nimmt wegen des Pilotenstreiks auch am Donnerstag viele Verbindungen aus dem Flugplan. Insgesamt werden an dem Tag 912 Flüge ausfallen, darunter 82 auf der Langstrecke, wie die Lufthansa am Mittwoch mitteilte. Am Mittwoch, dem ersten Streiktag, annullierte die Airline rund 880 Flüge und damit etwa zwei Drittel der Verbindungen ihrer Stammmarke.

Die Flugzeugführer-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit bestreikt die größte deutsche Fluglinie seit Mitternacht für 48 Stunden. Es ist der 14. Ausstand in der seit April 2014 schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen Cockpit und dem Konzern. Die Gewerkschaft fordert für 5400 Lufthansa-Piloten rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren.