Tarifstreit Piloten und Lufthansa vereinbaren Schlichtung

Die Piloten und das Management der Lufthansa haben sich in ihrem zähen Tarifkonflikt auf eine Schlichtung geeinigt. Die Schlichtung solle bis Ende Januar abgeschlossen werden, teilten die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und Lufthansa mit. In der Zeit werde nicht gestreikt. "Nur am Verhandlungstisch können wir Lösungen finden, die für Mitarbeiter und Unternehmen Perspektiven bieten", sagte Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens. Zur Person des Schlichters sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der seit Jahren schwelende Tarifstreik hatte sich Ende November in der 14. Runde zugespitzt, damals hatten die Piloten sechs Tage lang gestreikt und dem Unternehmen einen Schaden von rund 100 Millionen Euro zugefügt. Rund 4450 Flüge fielen aus, 525.000 Passagiere waren betroffen.

Das letzte Angebot der Lufthansa beinhaltete eine Lohnsteigerung von 4,4 Prozent sowie eine Einmalzahlung. Die Gewerkschaft fordert für die 5400 Lufthansa-Piloten ein Plus von insgesamt 22 Prozent, darin enthalten sind Nachzahlungen für vier Jahre.

Konzernchef Carsten Spohr hatte sich in der vergangenen Woche entschlossen gezeigt, nicht einzulenken. "Lieber ein paar Tage ohne Lufthansa als irgendwann ganz ohne Lufthansa", hatte er gesagt. Deutschland größte Airline könne nur fit für die Zukunft und den harten Wettbewerb gemacht werden, wenn sie ihre Strukturen ändere.