Luxusthermen Deutschlands Saunakönige

Asiatisch verzierte Pagodendächer überragen Baugerüste und Sandberge, Schutzfolien verdecken ein tief ausgehobenes Becken, das bald kunstvoll gekachelt und mit Wasser gefüllt wird. Noch ist das 20.000-Quadratmeter-Areal am Düsseldorfer Elbsee eine Baustelle - Anfang 2017 wird dort eine der größten Saunaanlagen Deutschlands eröffnet: das Vabali Spa Düsseldorf.

Stolz führt Stephan Theune über das riesige Gelände. Jeden Raum, der hier entsteht, hat der 53-Jährige mit seinem Bruder Markus und einer Architektin entworfen.

"Es macht Spaß, eine neue Anlage aufzuziehen", sagt Stephan Theune, obwohl er bereits Routine hat: Es ist das siebte Projekt, dass die Brüder gemeinsam realisieren. Sechs namhafte Großanlagen gehören ihnen bereits: die Claudius Therme sowie das Neptunbad in Köln, die Bali Therme im ostwestfälischen Bad Oeynhausen, Gut Sternholz in Hamm sowie Liquidrom und Vabali Spa in Berlin.

Das Düsseldorfer Vabali Spa soll das Highlight im Theune-Portfolio werden. Das Konzept der beiden: echtes Bali-Feeling mitten im Rheinland. Kann das gelingen?

