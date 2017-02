Forderung von Aktionärsvertreter Vorstände sollen nicht mehr als zehn Millionen Euro verdienen dürfen

Seit Jahren schwelt die Diskussion um überzogene Gehälter für Manager. Immer wieder wird die Debatte durch Exzesse angeheizt, wie jüngst der Abschiedsgruß von Volkswagen für seine entlassene Vorstandsfrau Christine Hohmann-Dennhardt. Sie erhielt nach nur 13 Monaten im Konzern mehr als zwölf Millionen Euro Bezüge. Mit einem Gesetzentwurf will die SPD dem Treiben Einhalt gebieten, zumindest mit vorsichtigen Weichenstellungen. Aktionärsvertreter gehen nun einen großen Schritt weiter. Der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Ulrich Hocker, fordert eine "absolute Obergrenze" von zehn Millionen Euro im Jahr.

Grundsätzlich müssten Vorstandsbezüge in einem gesunden Verhältnis zu den Durchschnittslöhnen im Unternehmen stehen, sagte Hocker der "Passauer Neuen Presse". Das könne je nach Branche mal das 20-, mal das 50-fache sein. "Ansonsten ist der soziale Friede in Deutschland gestört", sagte der Aktionärsvertreter. Entscheiden müsse der Aufsichtsrat des Unternehmens.

Die SPD will über einen Gesetzentwurf gegen überrissene Vorstandsgehälter die Weichen neu Stellen. Dabei gehen die Sozialdemokraten vorsichtig vor, denn ein striktes Eingreifen des Staates kann angesichts der verschiedenen Situationen von Unternehmen und Branchen kaum gelingen und wäre rechtlich voraussichtlich angreifbar. Mehr Transparenz und die Entscheidung auf der Hauptversammlung durch die Aktionäre über Vorstandsgehälter sollen künftig Exzesse aufhalten.

CDU und CSU sehen die Pläne des Koalitionspartners positiv. Schon im Koalitionsvertrag war ein Abkommen darüber geschlossen worden. Passiert ist bislang jedoch nichts.

DSW-Chef Hocke sieht einige SPD-Pläne auch kritisch. So ist er gegenüber der vorgeschlagenen gesetzlichen Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit von Managergehältern skeptisch. "Wir glauben nicht, dass wir ein Gesetz brauchen", sagte er. Eine Begrenzung der steuerlichen Absetzbarkeit sei "Quatsch". Große Unternehmen zahlten Milliarden an Steuern. "Das, was sie durch die steuerliche Berücksichtigung der Managerbezüge als Betriebsausgaben sparen, ist zu vernachlässigen."

Die SPD plant, die Vorstandsbezüge bis maximal 500.000 Euro steuerlich abzugsfähig zu machen. Darüber hinaus müssten Unternehmen dann die Kosten voll tragen. Ähnliches gilt für Ruhegelder von Vorständen, sobald sie die Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung übersteigen.