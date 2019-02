Optikerkette Fielmann junior kündigt "ambitioniertes Wachstum" an

Der künftige Fielmann-Chef strebt ein "ambitioniertes Wachstum" an, das offenbar auch durch Zukäufe entstehen soll. "Wir treiben die Expansion in Italien und Polen voran und schauen uns in dem einen oder anderen europäischen Markt gerade auch intensiv andere Ketten an", sagte der 29-jährige Marc Fielmann der "Wirtschafts-Woche". Potenzial für weiteres Wachstum sehe er auch im deutschsprachigen Raum.

Fielmann soll das Unternehmen im Laufe des Jahres endgültig von seinem Vater Günther übernehmen. Der Firmengründer hatte im Februar angekündigt, nun das letzte Kapitel des Generationswechsels bei der gleichnamigen Optikerkette anzugehen. Demnach will er 2019 auch die Verantwortung für die Strategie des Unternehmens an seinen Sohn abgeben. Er selbst wolle sich weiter aus der Vorstandstätigkeit zurückziehen.

Unter dem neuen Chef soll sich der Konzern nach langer Zurückhaltung weiter ins Internet wagen. Auf sein weitverzweigtes Filialnetz will das börsennotierte Familienunternehmen aber nicht verzichten. Fielmann arbeite daran, dass ein Sehtest und die Anpassung einer Brille online künftig in derselben Qualität angeboten werden könnten wie in der Filiale. Den Kauf von Kontaktlinsen bietet die Kette bereits online an.

Dennoch würden viele Kunden weiter in die Niederlassung kommen, glaubt der künftige Fielmann-Chef. Den reinen Online-Handel mit Brillen bezeichnete er im Gespräch mit dem Magazin "eher als ein Auslaufmodell". Aktuell wird nur ein geringer Anteil der individuell angepassten Brillen in Deutschland übers Internet verkauft.

Den Reingewinn steigerte Fielmann im abgelaufenen Jahr leicht auf 174 Millionen Euro. Daraus sollen die Anteilseigner eine um fünf Cent auf 1,90 Euro je Aktie erhöhte Dividende erhalten. Der Umsatz kletterte um fast drei Prozent auf 1,43 Milliarden Euro, der Absatz stieg um ein halbes Prozent auf 8,15 Millionen Brillen. Ende 2018 betrieb Fielmann europaweit 736 Filialen, 13 mehr als im Vorjahr.