Martin Winterkorn wird 70 Die Arroganz der Macht

Eiskalt war der Morgen, an dem sich Martin Winterkorn so tief in die Seele blicken ließ, wie nie zuvor. Natürlich, der ehemalige Volkswagen-Chef wollte an diesem Tag im Januar nicht alle Details verraten, konnte es angesichts der Ermittlungen von Staatsanwälten gegen ihn auch nicht. Und doch drängte es ihn, sich zu erklären, sich als Mensch zu zeigen. Winterkorn nutzte seine Chance vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages in Berlin - als gefallener Star.

Der Abgasskandal bei Volkswagen, "was passiert ist", sagte Winterkorn, "macht die Menschen wütend - mich auch". Er sei ein Mensch, "der ein offenes Wort schätzt", es habe ja "kein Schreckensregime" bei ihm gegeben. Warum also habe ihn niemand frühzeitig informiert über die Abgasprobleme?, fragte der Mann, der den VW-Konzern mit so harter Hand und in einer solchen Detailtiefe dirigierte, wie wenige Manager ein Unternehmen. Ja, wieso nicht?

70 Jahre. Am heutigen Mittwoch feiert Martin Winterkorn seinen Geburtstag. Ein Jubiläum, an dem er seine Erfolge, sein Lebenswerk hätte genießen können - jahrelang bejubelt für den beispiellosen Aufstieg des VW-Konzerns unter seiner Führung. Nun bleibt ein bitterer Beigeschmack am Ende seiner Ära. Winterkorns Nimbus ist zerstört. Er hat sich verschätzt, sich überschätzt.

Gefährlicher Größenwahn

Winterkorn hatte zusammen mit Konzernpatriarch Ferdinand Piëch ein großes Ziel. Volkswagen sollte der weltgrößte Autokonzern werden, bis 2018 Toyota überholen. Es gelang ihm 2015. Er hatte sich dafür in Details so vieler der mehr als 300 Auto-Modelle des Konzerns vertieft, dass Ingenieure seine Wissensübermacht erstaunen ließ, oft erschaudern. Ein Jahr später fiel Winterkorn über den Dieselskandal. Er trat zerknirscht zurück.

Zuvor hatte Piëch sein Amt als Aufsichtsratschef abgegeben, nachdem er sich mit Winterkorn überworfen hatte und bei den anderen Familienmitgliedern und Großaktionären keinen Rückhalt mehr fand. Piëchs fast uneingeschränkte Herrschaft über VW endete fast ebenso abrupt, wie später die von Winterkorn.

Theodor Itten kennt viele solche Manager-Schicksale. Der Schweizer Psychotherapeut hat ein Buch damit gefüllt. Der Titel: "Größenwahn". Die Wirtschaftsgeschichte ist voll mit Konzernchefs, die auf ähnliche Weise scheitern. "Viele Manager haben eine krankhafte Überhöhung ihrer selbst - die sie letztlich abstürzen lässt", sagt Itten.

Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung sorge bei vielen Managern dafür, dass sie Karriere sogar bis in die Chefetage machten, warnt der Psychotherapeut. "Dieselben Charakterzüge, die Manager aufsteigen lassen, bringen sie aber oft auch zu Fall. Das ist die Crux."

Hingebung und Härte

Winterkorn hat sich an die Spitze gekämpft. Er stammt aus einer Arbeiterfamilie, konnte wegen guter Noten auf eine höhere Schule gehen, Metallphysik studieren, promovieren. Er startete bei Bosch, stieg bei der VW-Tochter Audi bis zum Chefposten auf, erklomm 2007 die VW-Spitze. "Er ist der beste Automanager, den es derzeit gibt", sagte 2010 der Chef eines großen Zulieferers.

Wiko, wie Winterkorn intern genannt wurde, gilt als Qualitätsfanatiker, er kümmerte sich hingebungsvoll um jede Schraube. Selbst gestandene Ingenieure standen stramm, wenn Wiko Modellentwicklungen kritisierte. Bei VW ging vor Jahren die Geschichte um, der Chef habe bei einer Präsentation einmal wütend die Qualität der Sitze eines Autos bemängelt und zack, zack mit einem Schraubenzieher die Sitzpolster vor den Augen der Manager aufgeschlitzt.

Wenn Winterkorn bei Messerundgängen die Autos der Konkurrenz mit seinem gelben Maßband prüfte, folgten ihm seine Manager im Tross mit sichtlichem Unbehagen, jederzeit war eine Salve Kritik des Konzernchefs zu erwarten.

Wie barsch der Chef werden konnte, davon durfte sich 2011 jeder überzeugen: Ein Amateurvideo von der Frankfurter Automobilmesse wurde zum Klick-Hit im Netz. Winterkorn testet dort einen Hyundai und stellt verwundert fest, dass die Höhenverstellung des Lenkrads leise klickt - nicht laut, wie die von VW. "Wir können's nicht, warum kann's der?", herrschte er seine Manager an. "Da scheppert nix."

Fanatisch befanden Manager Winterkorn, wenngleich sie auch ehrfürchtig zu ihm aufschauten. Seine Aura sorgte für Angst.

Ohne Kritik wird es kritisch

Der Druck, Leistung zu zeigen, stieg durch Winterkorns Regiment enorm - offene Kritik traute sich kaum jemand. Offensichtlich brachte gerade dieser Mix VW-Ingenieure dazu, Dieselmodelle für die USA zu manipulieren. Sie schafften die Vorgaben aus der Konzernzentrale in Wolfsburg nicht, die Stickoxidwerte von Dieselautos nach US-Regeln zu senken. Die Autos hätten Leistung eingebüßt, häufiger einer Wartung bedurft, wären teurer geworden.

VW wollte aber in den USA gerade den Rückstand zur Konkurrenz aufholen. Also bastelten die Techniker eine Software, die den Stickoxidausstoß nur auf dem Prüfstand drosselte - auf der Straße aber nicht. Elf Millionen Autos weltweit wurden manipuliert. Seit die Tricks aufflogen, ringt VW mit dem größten Skandal der Automobilgeschichte. (Die Chronik zur VW-Affäre zum Nachlesen.) Rund 23 Milliarden Euro kosteten Vergleiche mit Geschädigten in den USA den Konzern schon. Das Image ist ruiniert. Und das von Winterkorn dazu.

"Wie es scheint, hatte Winterkorn vorwiegend Menschen um sich, die seine Meinungen und Entscheidungen abnickten. Das ist gefährlich, doch Top-Manager achten selten darauf, Kritiker an ihrer Seite zu behalten", skizziert Psychotherapeut Itten das größte Dilemma erfolgreicher Chefs. "Solche Manager haben durch ihre Erfolge das Gefühl, die Größten und Schlausten zu sein." Es habe bei VW an einer starken Fehlerkultur gefehlt.

Winterkorn sieht das Problem nicht. Er habe in 35 Jahren bei VW fast täglich mit Mitarbeitern gesprochen, sagte er im Januar. Der Erfolg hatte ihm ja auch erst Recht gegeben. "Mein Team und ich haben Umsatz und Gewinn vervielfacht, viele neue Jobs geschaffen - nicht durch Betrug, sondern durch harte und ehrliche Arbeit."

Abgekoppelt von durchschnittlichen Menschen

Gerade das ist die Tragik seiner Geschichte. Winterkorns unerbittliche Haltung brachte VW zu Höhenflügen, ließen Umsatz und Gewinn rasant steigen, mehr als 100.000 Jobs entstanden. Letztlich brachte aber dasselbe Regiment den Betrug bei Dieselmotoren hervor - und Winterkorns Absturz. Gegen ihn ermitteln Staatsanwälte wegen des Verdachts des Betrugs und der Marktmanipulation.

Als würde das nicht reichen, machte sich Winterkorn öffentlich zum Gespött, als in der Affäre ans Licht kam, dass er sich von VW trotz seiner Millionengage eine Dumpingmiete für seine Luxusvilla ermöglichen und noch für 60.000 Euro eine Heizanlage in den eigenen Koi-Karpfenteich einbauen ließ.

"Die Arroganz der Macht ergreift von vielen Top-Managern Besitz. Sie sind dann der Ansicht, dass ihnen mehr zusteht, als sie für ihre Arbeit erhalten", erklärt Itten das Phänomen. "Dann empfinden sie völlig überzogene Sonderkonditionen als ganz normal." Sie koppelten sich von der Einschätzung durchschnittlicher Menschen ab.

Es ist die Tragik für Winterkorn, dass er einen Konzern erblühen lassen konnte - und gerade als er den Erfolg genießen sollte, alles zunichte gemacht ist. "Volkswagen war, ist und bleibt mein Leben", schrieb Winterkorn in seiner Abschiedsbotschaft an die VW-Mitarbeiter. Sein Rücktritt, so sah er es selbst, "dieser Schritt war der schwerste meines Lebens".