Überhöhte Gebühren Mastercard wird auf 16,5-Milliarden Euro verklagt

Der US-Kreditkartenanbieter Mastercard ist in Großbritannien wegen des Vorwurfs überhöhter Gebühren auf Schadensersatz in Höhe von 14 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 16,5 Milliarden Euro) verklagt worden. Dem US-Kreditkartenanbieter wird Gerichtsunterlagen zufolge vorgeworfen, mit überhöhten Gebühren und versteckten Kosten für den Einsatz von Bank- oder Kreditkarten Verbrauchern jahrelang indirekt geschadet zu haben.

Sollte der Klage stattgegeben werden, könnten rund 46 Millionen britische Verbraucher Ansprüche auf Entschädigung haben. Mastercard weist die Anschuldigungen zurück und kündigt in britischen Medien an, sich entschieden dagegen zur Wehr setzen zu wollen. Man werde die 600-seitige Klageschrift aber zunächst in Ruhe im Detail prüfen. Laut der Kanzlei Quinn Emanuel handelt es sich um die größte Schadenersatzklage in der Geschichte Großbritanniens. Zunächst hatte die Kanzlei, die ihre Klage auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen Mastercard von 2014 stützt, sogar 19 Milliarden Pfund gefordert.

Vorausgegangen war ein Urteil der EU-Wettbewerbsbehörden aus dem Jahr 2014, nach dem Mastercard von 1992 bis 2008 von Geschäftsleuten zu hohe Gebühren für den Kreditkarteneinsatz ihrer Kunden verlangt hat. Diese Kosten seien in Form von höheren Preisen an die Verbraucher weitergegeben worden, argumentiert der Kläger. Bei ihm handelt es sich um den ehemaligen Ombudsmann für die britische Finanzbranche, Walter Merricks. Bis 2009 war er dafür zuständig, Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und den Instituten zu schlichten.

Die Klage gegen den weltweit zweitgrößten Kreditkartenanbieter sei der erste Schritt, damit die Verbraucher Entschädigung erhielten, erklärte Merricks. Sie basiert der Kanzlei Quinn Emanuel zufolge auf einem Gesetz, das Verbraucher automatisch zu Nutznießern von Schadenersatzzahlungen macht - es sei denn, sie distanzierten sich ausdrücklich von der Klage. Umgekehrt könnten sich Verbraucher im Ausland, die von 1992 bis 2008 in Großbritannien gelebt haben, der Klage gegen den Visa-Rivalen anschließen.