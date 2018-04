Fast-Food-Kette McDonald's steigert Gewinne mit Billigmenüs

Die weltgrößte Fastfood-Kette McDonald's hat zu Jahresbeginn den Gewinn kräftig gesteigert. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte der Überschuss im ersten Quartal 2018 um 13 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar (1,2 Mrd Euro), wie der Fast-Food-Konzern mitteilte. Der Grund für den Anstieg soll in einem neuen Angebot von günstigen Kombimenüs liegen, das offenbar Kunden vermehrt in die Fast-Food-Restaurants lockte.

Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, legte weltweit um 5,5 Prozent zu - auch dank starker Verkäufe in Deutschland. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von knapp vier Prozent gerechnet. Auf dem US-Heimatmarkt, wo der Konzern angesichts der starken Konkurrenz zeitweise schwächelte, gab es ein Plus von 2,9 Prozent. Die Zahl der Gäste sei so hoch wie zuletzt 2005 gewesen.

Der Umsatz dagegen ging um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar zurück. Das liegt daran, dass McDonald's Filialen an Franchise-Nehmer abgibt - das unternehmerische Risiko wird dadurch aber verringert und Lizenzgebühren einspielt.