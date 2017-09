Streit über Migrantenkinder Microsoft stellt sich gegen Trump

In den USA rührt sich Protest, nachdem Donald Trumps Regierung das Ende des Schutzprogramms für Einwandererkinder ohne Ausweispapiere - die sogenannten Dreamers - beschlossen hat. Selbst in der amerikanischen Geschäftswelt rumort es. Der Softwarehersteller Microsoft stellt sich öffentlich gegen die US-Regierung. Firmen-Präsident Brad Smith kündigte an, den 39 betroffenen Mitarbeitern seines Unternehmens juristisch zur Seite zu stehen.

"Wenn die Regierung versucht, einen von ihnen abzuschieben, werden wir ihnen einen Rechtsbeistand zur Verfügung stellen und dafür bezahlen." Microsoft sei "tief enttäuscht" über die Entscheidung der Regierung, sagte Smith. "Die Dreamers sind ein Teil unserer Nation. Sie gehören hierher."

Das von Trumps Amtsvorgänger Barack Obama per Dekret erlassene DACA-Programm räumt den als Kindern illegaler Einwanderer ins Land Gekommenen eine Arbeitserlaubnis ein und schützt sie so vor der Abschiebung. Justizminister Jeff Sessions nannte Obamas Vorgehen nun jedoch verfassungswidrig. Der Kongress soll bis zum Frühjahr 2018 eine Lösung finden.

Apple-Chef Tim Cook kündigte in einer E-Mail an seine Belegschaft an, Gespräche mit Kongressabgeordneten aufzunehmen, um eine Lösung für die Betroffenen zu finden. "Wir appellieren dringend an unsere Führer in Washington, die Dreamers zu schützen, sodass ihre Zukunft nie wieder in dieser Art und Weise aufs Spiel gesetzt werden kann", schrieb Cook.

Ex-Präsident Obama übt Kritik

Facebook -Gründer Mark Zuckerberg sprach von einem "traurigen Tag für unser Land". Google-Chef Sundar Pichai twitterte, die Dreamer seien "unsere Nachbarn, unsere Freunde und unsere Mitarbeiter". "Das ist ihr Zuhause. Der Kongress muss nun handeln."

Trumps Rückhalt in der US-Wirtschaft schrumpft schon länger. Nachdem Trump sich nicht richtig von rechter Gewalt und Neonazis distanzieren mochte, hatten zahlreiche Vorstandschefs ihren Rückzug aus Beratergremien des Weißen Hauses verkündet (mehr zum Thema: Wie Trump die US-Wirtschaft spaltet).

In vielen US-Städten gingen Menschen gegen Trumps Initiative auf die Straße. Trumps Amtsvorgänger Barack Obama nannte die drohende Ausweisung "unmenschlich". Es gehe um Menschen, die in den USA ihr Leben aufgebaut haben.

Betroffen sind 750.000 bis 800.000 Menschen, die in den USA groß geworden und zur Schule gegangen sind, zumeist arbeiten und Steuern zahlen. "Diese jungen Leute ins Visier zu nehmen, ist falsch, weil sie sich nichts haben zuschulden kommen lassen", schrieb Obama auf Facebook. "Sie hinauszuwerfen, senkt unsere Arbeitslosenquote nicht, mindert nicht die Steuerlast von irgendwem und erhöht auch keine Arbeitslöhne." Justizminister Sessions hatte hingegen betont, Dreamers hätten Amerikanern die Arbeit weggenommen.

Zahlreiche Stars reihten sich in den Protest ein. Sängerin Cher rief via Twitter dazu auf, betroffene Kinder selbst zu beherbergen. "Die, die es können, müssen einen Dreamer bei sich aufnehmen!", twitterte die 71-Jährige. "Ich bin bereit, das zu tun und andere aus meiner Branche werden das Gleiche tun."

Videokommentar - Kinder haften für ihre Eltern: