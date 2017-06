Organisierte Kriminalität Warenklau von Lkw verursacht Milliardenschäden

Deutschland ist Transitland für Hunderttausende Lkw im Jahr - und offenbar lohnendes Ziel für organisierte Diebesbanden. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") berichtet, nehmen die Überfälle auf Lastwagen seit Jahren zu. "Deutschland und Großbritannien sind die führenden Nationen im Transportdiebstahl", zitiert die Zeitung den Europachef der Transported Asset Protection Association (Tapa), Thorsten Neumann.

In der Tapa haben sich Hunderte Unternehmen zusammengeschlossen, von Industrieunternehmen über Spediteure bis zu Versicherern. Auf 1,2 Milliarden Euro beziffert er den Wert der Waren, die jedes Jahr in Deutschland erbeutet werden. "Der wirkliche volkswirtschaftliche Schaden liegt fünf- bis achtmal so hoch", sagte Neumann der "FAZ". Mehr als jeder neunte Fall in Europa entfällt auf Deutschland, rechnet der internationale Interessenverband Tapa im Jahresbericht für seine Mitglieder vor.

Die Polizei in Deutschland geht der Zeitung zufolge davon aus, dass die Diebstähle von der organisierten Kriminalität in Osteuropa gesteuert werden. Vor allem auf Autobahn-Raststätten und Parkplätzen in Grenzregionen und im Umland großer Häfen schlagen die Banden zu. Weil die Stellplätze an den deutschen Autobahnen für die große Zahl der Lkw kaum ausreichen, übernachten viele Fahrer auf unbeleuchteten und unbewachten Plätzen.

Häufig werden dem Bericht zufolge Planen aufgeschlitzt und die Ladeflächen leergeräumt. Von Tausenden Nutella-Gläsern über Computermonitore im Wert von 50.000 Euro bis zu Fahrrädern für mehr als 100.000 Euro nehmen die Banden alles mit, erwischt werden sie selten. Die Diebe setzen Kleintransporter und auch größere Lkw ein, um die Beute schnell weiter zu transportieren. Auch pumpen die die Diebe offenbar Kraftstoff aus den großen Lkw-Tanks - und verursachen damit jedes Mal einen Schaden von 500 bis 1000 Euro. Wie häufig das passiert sei unklar, die wenigsten Spediteure zeigten den Kraftstoffdiebstahl an.

Die Diebeszüge werden dabei immer noch mehr, die deutschen Sicherheitsbehörden gehen der "FAZ" zufolge von einer weiteren Zunahme der Delikte aus. Das Landeskriminalamt in Hannover, welches unter den LKA-Organisationen im Diebstahlschutz für Fahrzeuge bundesweit federführend sei, sagte der Zeitung: "Der bisherige Trend für 2017 lässt einen weiteren Anstieg vermuten."

Nach Auskunft des Bundesamtes für Güterverkehr wurden 2015 sogar insgesamt 1605 Laster ganz gestohlen - also vier bis fünf Mal am Tag.