Neuer Mitsubishi-Chef Carlos Ghosn soll drei Autokonzerne führen

Der Chef der französisch-japanischen Gruppe Renault-Nissan, Carlos Ghosn, arbeitet an seinem Nimbus als Tausendsassa der Autoindustrie. Er übernimmt nach eigenen Aussagen in Kürze auch beim Autobauer Mitsubishi die Führung. Es dürfte der nächste Schachzug des Managers sein, um einen neuen globalen Autogroßkonzern zu schmieden. Aktionäre und Verwaltungsrat von Mitsubishi sollten die Personalie im Dezember absegnen, hatte die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" zuvor berichtet.

In den Minuten nach Bekanntwerden des Nikkei-Berichts war die Mitsubishi-Aktie an der Börse in Tokio um mehr als zehn Prozent hochgeschossen. Auch "Bloomberg" berichtete über die Personalie.

Ghosn sitzt damit als erster Manager auf dem Chefposten dreier Großkonzerne. Der gebürtige Brasilianer versuchte, Kritiker zu beschwichtigen: "Ja, ich werde bei drei Firmen involviert sein, aber nicht auf die jeweils gleiche Art und Weise", sagte er. Bei Nissan werde ihm ein Co-Chef zur Seite gestellt, nämlich der bisherige Manager für Wettbewerbsfähigkeit, Hiroto Saikawa. Laut Nikkei soll Osamu Masuko, der vorübergehend die Titel President, Chairman und CEO auf sich vereint, als President bei Mitsubishi bleiben.

Eine schwierige Mission

Bei Mitsubishi wartet allerdings auch kein leichter Job auf den Automanager. Das Unternehmen steckt tief in der Krise. Die Spitze des japanischen Konzerns wünscht sich dem Bericht zufolge, dass Ghosn den laufenden Umbau des Unternehmens in die Hand nimmt. Mitsubishi hatte im April zugegeben, Tests zum Kraftstoffverbrauch geschönt zu haben. Betroffen von den manipulierten Verbrauchsangaben sind fast alle Modelle, die seit 1991 in Japan verkauft wurden. Wegen des Skandals rechnet Mitsubishi im Geschäftsjahr 2016/2017 mit dem ersten Verlust seit acht Jahren. Inzwischen beziffert der Hersteller das erwartete Minus auf 240 Milliarden Yen (2,1 Milliarden Euro).

Nissan und Mitsubishi sind bereits seit Längerem Partner. Nach Bekanntwerden des Manipulationsskandals stieg Nissan zudem beim Konkurrenten ein: Das Unternehmen kündigte an, einenAnteil von 34 Prozent für umgerechnet 1,9 Milliarden Euro zu übernehmen. Dies sei nun abgeschlossen, sagte Ghosn. Das macht Nissan zum größten Anteilseigner bei Mitsubishi. "Mit diesem Geschäft senden wir die klare Botschaft, dass wir an die grundlegende Stärke der japanischen Autoproduktion glauben", betonte der angehende Konzernchef.

Mit ähnlichen Kapitalbeteiligungen begann auch die Allianz zwischen Renault und Nissan. Beide Unternehmen arbeiten mittlerweile immer enger zusammen. Die Doppelaufgabe hatte Ghosn allerdings in der Vergangenheit häufiger selbst als anstrengend bezeichnet.