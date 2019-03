Glyphosat-Prozess gegen Monsanto Bayer-Aktie stürzt nach Gerichtsentscheid ab

Nach einer weiteren Schlappe in einem Glyphosat-Prozess in den USA ist die Bayer-Aktie eingebrochen. Das Papier verlor mit Eröffnung der Börse in Frankfurt am Morgen mehr als zehn Prozent.

Wenige Stunden zuvor hatte der Pharmakonzern in den USA einen wichtigen Teilprozess um angebliche Krebsrisiken von Produkten der Unternehmenstochter Monsanto verloren. Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco befand einstimmig, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman gewesen ist.

Hardeman wirft Monsanto vor, die Risiken des Produkts mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat verschwiegen zu haben. Mit der Entscheidung geht der Prozess nun in eine zweite Phase, in der geklärt werden soll, ob Monsanto über Risiken hinwegtäuschte und wie hoch der mögliche Schadensersatz ausfallen könnte.

Für Monsanto handelt es sich um die zweite juristische Niederlage binnen einem Jahr. In einem anderen Prozess im August vergangenen Jahres hatte eine Jury in San Francisco Monsanto zur Zahlung von Schadensersatz an einen früheren Schulhausmeister verurteilt. Bayer ging gegen das Urteil in Berufung.