Aufschwung Frankreich erlebt stärksten Jobboom seit 2007

Die Beschäftigung in Frankreich wächst durch den Konjunkturboom so kräftig wie seit dem Beginn der Finanzkrise vor zehn Jahren nicht mehr. 2017 wurden 253.500 Jobs geschaffen, wie das französische Statistikamt Insee mitteilte. Das ist demnach der stärkste Zuwachs seit 2007, bevor die Rezession 2008/09 auch in Frankreich Hunderttausende Arbeitsplätze vernichtete.

Inzwischen hat sich die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wieder erholt: Im vergangenen Jahr wuchs das Bruttoinlandsprodukt mit 1,9 Prozent so kräftig wie seit 2011 nicht mehr, befeuert von niedrigen Zinsen und der guten Weltkonjunktur.

Fast alle neuen Stellen gehen auf das Konto des Dienstleistungssektors. In der Baubranche kamen knapp 5000 Beschäftigte hinzu. Die Industrie stoppte ihren jahrelangen Abwärtstrend beinahe und zählte nur noch 400 Beschäftigte weniger als im Jahr zuvor.

Viele Unternehmen beklagen, dass sie nicht genügend qualifiziertes Personal finden. Insbesondere im Maschinenbau und in der IT-Branche suchen die Firmen zwischen Kanalküste bis Mittelmeer nach Fachpersonal.

Die Zentralbank geht davon aus, dass sich das Fachkräfteproblem als Wachstumsbremse für Frankreich erweisen wird. Präsident Emmanuel Macron will dafür sorgen, dass mehr Franzosen über den bislang eher verpönten Weg einer Lehre den Start ins Berufsleben schaffen. Dazu soll auch die Altersgrenze von 26 auf 30 Jahre angehoben werden, bis zu der junge Menschen für eine solche Ausbildung infrage kommen.