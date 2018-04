Versandhändler Neckermann-Insolvenzverwalter verklagen offenbar frühere Chefs

Die Insolvenzverwalter von Neckermann haben Medienberichten zufolge ehemalige Geschäftsführer und Aufsichtsräte des einstigen Versandhandelskonzerns verklagt. Sie fordern demnach 19,1 Millionen Euro zurück. Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) und der WDR.

Die Insolvenzverwalter werfen der vierköpfigen Geschäftsführung vor, "ohne unmittelbare und gleichwertige Gegenleistung" Millionensummen ausgegeben zu haben, obwohl die Pleite längst eingetreten gewesen sei. Die Aufsichtsräte hätten ihre Überwachungspflichten verletzt. Die Klage sei beim Landgericht Frankfurt anhängig.

Neckermann war lange Zeit einer der größten Versandhändler Europas und hatte das Kataloggeschäft in Deutschland entscheidend geprägt. Die Marke Neckermann gehört inzwischen als Onlinehändler zur Hamburger Otto-Gruppe. Verkaufsverhandlungen der Insolvenzverwalter mit potenziellen Investoren waren im September 2012 endgültig gescheitert.

Jahrelanges Verfahren erwartet

Gegenstand des aktuellen Streits ist die existenzielle Krise von Neckermann vor sechs Jahren. Der damalige Eigentümer, der Finanzinvestor Sun Capital, hatte weitere Finanzhilfen an strenge Bedingungen geknüpft, etwa Entlassungen ohne Abfindungen. Im Frühjahr 2012 zeichnete sich erstmals ab, dass diese Bedingungen kaum zu erfüllen waren.

Dem Bericht zufolge hätten nach Ansicht der Insolvenzverwalter die Beteiligten spätestens Ende Mai 2012 Insolvenzantrag stellen müssen, was aber erst im Juli geschah. In der Zwischenzeit seien reihenweise verbotswidrige Zahlungen geflossen. Dieses Geld fordern die Insolvenzanwälte jetzt zurück. Die Gegenseite streitet die Anschuldigungen in Stellungnahmen für das Gericht ab, berichteten "SZ" und WDR weiter. Den Parteien stehe ein jahrelanges Verfahren bevor.

Die Verfahrensbeteiligten wollten sich auf Anfrage der beiden Medien nicht weiter äußern. Die Insolvenzverwalter Michael Frage und Joachim Kühne bestätigten demnach lediglich, dass sie die früheren Verantwortlichen verklagt hätten.