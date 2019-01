Der Online-Videodienst Netflix hat zum Jahresende weiter ein starkes Wachstum verzeichnet: Weltweit wurden in den drei Monaten bis Ende Dezember 2018 unterm Strich 8,84 Millionen neue Bezahlabos verbucht, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Im US-Heimatmarkt kamen demnach 1,5 Millionen neue Kunden hinzu, international 7,3 Millionen. Insgesamt habe es das Unternehmen zum Jahresende auf gut 139 Millionen bezahlte Mitgliedschaften gebracht.

Als Grund gelten unter anderem Filmhits wie "Bird Box": Der Thriller mit Sandra Bullock unter der Regie von Susanne Bier ist seit dem 21. Dezember bei Netflix abrufbar. Dem Unternehmen zufolge wurde er allein in den ersten sieben Tagen von mehr als 45 Millionen Nutzerkonten aufgerufen; in den ersten vier Wochen werden es laut Netflix rund 80 Millionen Nutzerkonten sein.

Video: Netflix warnt vor "Bird Box-Challenge"

Video DPA

"Bird Box" war 2018 einer von rund 70 Spielfilmen, die Netflix seinen Nutzern exklusiv präsentierte, dazu gehörten auch "Dumplin'" mit Jennifer Aniston oder "Roma". Der Film des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón wurde bei den Golden Globes als bester nicht-englischsprachiger Film und für die beste Regie ausgezeichnet. Derzeit investiert Netflix offenbar Millionen in die Oscar-Kampagne for "Roma".

Anleger zeigen sich enttäuscht

Seine Erlöse steigerte Netflix im Schlussquartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf knapp 4,2 Milliarden Dollar. Das Unternehmen blieb damit aber leicht unter den Erwartungen der Wall Street.

Der Gewinn sank zwar um 28 Prozent auf 134 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 118 Millionen Euro), übertraf damit jedoch die Prognosen.

Bei Anlegern kamen die Zahlen zunächst nicht gut an - die Aktie geriet nachbörslich in einer ersten Reaktion deutlich ins Minus. Der Kurs hatte zuvor aber auch kräftig zugelegt, zuletzt gab eine Preiserhöhung in den USA Auftrieb.