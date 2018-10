Mit milliardenschweren Investitionen in Eigenproduktionen hat Netflix mehr neue Kunden angelockt als von Experten erwartet. In den Monaten Juli bis September gewann der Streamingdienst knapp sieben Millionen neue Kunden, wie der US-Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Dies waren etwa 1,8 Millionen mehr als von Analysten erwartet.

Von den neuen Nutzern kamen knapp 1,1 Millionen aus dem Heimatmarkt und fast 5,9 Millionen aus anderen Ländern. Insgesamt hat Netflix jetzt 130,4 Millionen zahlende Kunden und fast sieben Millionen Nutzer, die noch in der Probezeit sind.

Die aktuellen Zahlen überzeugten auch die Anleger, die sich im vorangegangenen Quartal noch enttäuscht gezeigt hatten: Im nachbörslichen Handel stieg die Netflix-Aktie um 14 Prozent.

Der Nettogewinn des Unternehmen stieg im dritten Quartal auf 402,8 Millionen Dollar; im Vorjahreszeitraum waren es noch 129,6 Millionen Dollar gewesen. Der Umsatz lag im dritten Quartal 2018 mit knapp vier Milliarden Dollar im Rahmen der Expertenerwartungen.

Netflix investiert in diesem Jahr mehr als acht Milliarden Dollar in Fernsehserien und Filme, um Kunden anzulocken. Im dritten Quartal bot es die bislang größte Auswahl an Eigenproduktionen an. Dazu zählen neuen Staffeln von "Orange is the New Black" und "BoJack Horseman". Im abgelaufenen Quartal zeigte Netflix seinen US-Kunden Analystenberechnungen zufolge 676 Stunden mehr Eigenproduktionen - ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 135 Prozent.

Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit 1,8 Millionen neuen Kunden in den USA und 7,6 Millionen Neu-Abonnenten in anderen Ländern.