Quartalszahlen Netflix lässt Anleger zugreifen

Der Videostreaming-Anbieter Netflix setzt sein rasantes Wachstum ungebremst fort. Im ersten Quartal sind sowohl die Nutzerzahlen als auch Umsatz und Gewinn stärker gestiegen als Beobachter erwartet hatten.

Netflix ist mit Produktionen wie "House of Cards" und "Orange is the new black" bekannt geworden. Inzwischen hat das Unternehmen Dutzende Serien entwickelt, die viele Kunden anlocken.

Insgesamt gewann Netflix im Berichtszeitraum 7,4 Millionen Kunden dazu, davon 5,5 Millionen außerhalb des US-Heimatmarktes, teilte das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mit.

Damit brachte es der Videostreaming-Marktführer Ende März insgesamt auf 125 Millionen Nutzer, davon knapp 119 Millionen zahlende Kunden. Die Aktie legte nachbörslich zunächst um mehr als sieben Prozent zu. Damit ist der Kurs seit Jahresbeginn schon um mehr als 60 Prozent gestiegen. Netflix kommt nun auf eine Marktkapitalisierung von 134 Milliarden Dollar.

Hohe Investitionen geplant

Zu Jahresbeginn stieg der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 178 Millionen auf 290 Millionen Dollar. Die Erlöse legten um gut 40 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar zu.

Auch der mit Spannung erwartete Geschäftsausblick kam am Markt gut an. Im laufenden Vierteljahr will Netflix den Umsatz um 41 Prozent und die Gesamtzahl seiner Nutzer auf mehr als 131 Millionen ausbauen.

"Wir haben große Pläne für den Ausbau unseres Angebots", kündigte Firmenchef Reed Hastings an. Allein im laufenden Jahr will Netflix acht Milliarden Dollar in Fernsehserien und Filme investieren. Das Unternehmen hatte deshalb Anfang Oktober Preiserhöhungen in den Vereinigten Staaten und Teilen Europas angekündigt.

Auch die Nachzügler auf dem Markt wie Amazon und Apple produzieren längst eigene Formate. Die exklusiven Inhalte binden Kunden und lassen sich später noch lizenzieren.

Streamingdienste setzen die traditionellen Unterhaltungskonzerne wie Walt Disney und Time Warner immer stärker unter Druck. Disney zog bereits Konsequenzen, plant ein eigenes Streamingangebot und zeigt ab dem kommenden Jahr keine neuen Disney-Filme mehr auf Netflix.