Netflix hat seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgestellt. Demnach konnte der Videostreamingdienst in seinem US-Heimatmarkt 670.000 neue Nutzer gewinnen, international waren es insgesamt 4,47 Millionen. Das teilte das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mit. Insgesamt brachte es Netflix demnach bis Ende Juni auf gut 130 Millionen Mitgliedschaften.

Analysten hatten für das zweite Quartal allerdings mit deutlich größerem Wachstum gerechnet: mit 1,2 Millionen Abonnenten in den USA und 4,97 Millionen weltweit. Auch Netflix selbst hatte mit deutlich mehr Wachstum gerechnet. "Wir hatten ein starkes, aber kein herausragendes Quartal", hieß es vom Unternehmen aus dem kalifornischen Los Gatos.

Auch der Umsatz blieb trotz eines 40-prozentigen Anstiegs im Jahresvergleich auf 3,91 Milliarden Dollar unter den Prognosen. Obwohl der Gewinn von 65,6 Millionen auf 384,3 Millionen Dollar (328 Millionen Euro) wuchs, war die Enttäuschung an der Wall Street groß. Die Aktie fiel nachbörslich zunächst um mehr als 14 Prozent. Allerdings hatte sich der Kurs seit Jahresbeginn auch schon mehr als verdoppelt.

In den vorherigen Quartalen hatte Netflix mit seinem Wachstum Konkurrenten wie Amazon, Apple und Hulu in den Schatten gestellt. Vor allem die Eigenproduktionen lockten Kunden an. Netflix ist mit Produktionen wie "House of Cards" und "Orange Is the New Black" bekanntgeworden. Inzwischen hat das Unternehmen Dutzende Serien entwickelt und fügt kontinuierlich Neues hinzu.

Allein im laufenden Jahr will Netflix acht Milliarden Dollar in Fernsehserien und Filme investieren. Auch die Nachzügler auf dem Markt wie Amazon und Apple produzieren längst eigene Formate.