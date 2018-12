Wall Street Dow Jones verliert wieder mehr als zwei Prozent

Nachdem der Dow Jones Industrial am Heiligabend mit einem satten Minus von fast drei Prozent geendet hatte, war der US-Leitindex am Mittwoch um rund fünf Prozent nach oben geschnellt. Am Donnerstag notierte der Dow zuletzt 2,27 Prozent tiefer bei 22 358,78 Punkten. Marktbeobachter zeigten sich ratlos.

Der marktbreite S&P 500 sank um 2,40 Prozent auf 2408,45 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100fiel um 3,08 Prozent auf 6069,97 Zähler.

Händler machten den feiertagsbedingt geringen Handel für die rasanten Kurssprünge mitverantwortlich. Zudem misstrauten die Anleger dem höchsten Tagesgewinn des Dow seit mehreren Jahren zur Wochenmitte, hieß es. Ferner hätten die gefallenen Ölpreise für Belastung gesorgt.

Haushaltsstreit sorgt für Unruhe

Außerdem beunruhigen der Haushaltsstreit von US-Präsident Donald Trump mit den oppositionellen Demokraten, der zu einem teilweisen Behördenstillstand geführt hat, sowie die andauernde Unsicherheit über den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit die Anleger mehr und mehr, so Händler.

Dagegen hatte die Bekanntgabe neuer Konjunkturdaten nur wenig Einfluss auf die Notierungen: Wie das Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte, hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember überraschend deutlich eingetrübt.

Unter den Einzelwerten standen Amazon-Titel im Fokus. Sie verloren 5,1 Prozent. Börsianer verwiesen auf die Nachricht, dass Indien - einer der weltweit am stärksten wachsenden Onlinemärkte - seine Gesetzgebung für ausländische Internethändler wie Amazon verschärft hat.

Die Papiere von Visa verloren am Donnerstag zuletzt 2,6 Prozent. Der Kreditkartenanbieter will den britischen Finanzdienstleister Earthport übernehmen und bietet 30 Pence je Earthport-Aktie. Diese schloss in London mit einem Kursplus von fast 280 Prozent.