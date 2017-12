Pleite-Airline Insolvenzverwalter prüft Notverkauf von Niki

Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther will noch am Donnerstag Gespräche mit möglichen Interessenten für die österreichische Air-Berlin-Tochter aufnehmen. Das sagte einer seiner Sprecher.

Niki hatte am Mittwoch den Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Flöther hofft auf ein Umdenken bei der British-Airways-Mutter IAG oder dem Reiseveranstalter Thomas Cook, die bereits einen Blick in die Bücher von Niki geworfen hatten.

Bei einem reinen Verkauf des Geschäftsbetriebs, wie er ihn plant, seien die Risiken für den neuen Eigentümer geringer, hieß es. Auch Firmengründer Niki Lauda hatte zuletzt erneut Interesse an der Air-Berlin-Tochter signalisiert.

Der Insolvenzverwalter, der auch Air Berlin abwickelt, ist am Donnerstag zunächst bei Niki in Wien. Allein dort stehen 790 Mitarbeiter vor dem Aus, insgesamt beschäftigt Niki rund 1000 Menschen.

Die Air-Berlin-Tochter hatte am Mittwoch beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenzantrag gestellt, nachdem die Lufthansa wegen des Widerstands der EU-Kommission ihr Angebot zurückgezogen hatte. Der Antrag sei in Deutschland gestellt worden, weil Niki von Berlin aus gesteuert werde, erklärte der Sprecher.

Notplan für 10.000 Fluggäste

Mehrere Airlines arbeiten derweil daran, alle Fluggäste von Niki trotz der momentanen Firmenpleite nach Hause zu bringen. In den kommenden zwei Wochen müssen Plätze für bis zu 10.000 Passagiere organisiert werden, die derzeit im Ausland unterwegs sind.

Die Regierung in Wien wolle die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines notfalls mit Charterflügen beauftragen, sagte ein Sprecher von Verkehrsminister Jörg Leichtfried der Tageszeitung "Die Presse".

Der Ferienflieger Condor etwa will Passagiere, die direkt bei Niki gebucht haben, nach eigenen Angaben kostenfrei nach Deutschland zurückfliegen, soweit Sitzplätze verfügbar sind. Condor kündigte den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten an. Die Reisenden sollten sich direkt an die Check-in Schalter am jeweiligen Flughafen wenden.