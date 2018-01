Air-Berlin-Tochter Lauda erhält Zuschlag für Niki

Die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki wird nach dem Willen des österreichischen Gläubigerausschusses an ihren ehemaligen Gründer Niki Lauda verkauft. Das habe der Ausschuss einstimmig beschlossen, teilten der deutsche Insolvenzverwalter Lucas Flöther und die österreichische Masseverwalterin Ulla Reisch am Dienstagmorgen in einer gemeinsamen Presseerklärung in Wien mit.

Der Ausschuss hatte rund 15 Stunden beraten. Ausschlaggebend für den Zuschlag sind früheren Angaben der Insolvenzverwalter zufolge "der Kaufpreis, die Finanzierungsfähigkeit des Bieters sowie der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze".

Der im ersten Insolvenzverfahren in Deutschland angepeilte Deal mit dem britisch-spanischen IAG-Konzern ist damit hinfällig. Ursprünglich hatte IAG den Kauf von Niki kurz vor dem Jahreswechsel ausgehandelt, nachdem der Kauf von Niki durch die Lufthansa an Bedenken der EU-Wettbewerbshüter gescheitert war. Doch dann brachte ein Rechtsstreit um die Insolvenz von Niki den geplanten Verkauf ins Wanken. Das Landesgericht Korneuburg hatte vor rund einer Woche ein zweites Insolvenzverfahren in Österreich eröffnet.

Laudas zweifelhafter Ruf als Arbeitgeber

Details zum Angebot von Lauda wurden zunächst nicht bekannt. Der 68-Jährige, der die Airlinie 2003 gegründet hatte und 2011 ausgestiegen war, wollte nach eigenen Worten zusammen mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook (Condor) bieten.

Die Entscheidung für Lauda dürfte bei den rund 1000 Niki-Beschäftigten nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen. Betriebsratschef Stefan Tankovits war im Vorfeld des Gläubigerausschusses davon ausgegangen, dass alle 220 Piloten in diesem Fall kündigen würden. Lauda genießt laut Tankovits nicht den besten Ruf als Arbeitgeber. Als er Chef der Airline war, seien die Piloten bei einer Personalleasingfirma angestellt gewesen.

Laut Tankovits müssen sich die Mitarbeiter dieses Mal allerdings keine Sorgen um ihre Jobs machen. "Unsere Angaben sind, dass alle Mitarbeiter ein Angebot bekommen werden", sagte der Arbeitnehmervertreter am Dienstag in einem Interview mit dem ORF.