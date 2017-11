Air-Berlin-Tochter Niki Lauda will erneut für seine Fluglinie bieten

Im Ringen um die Zukunft der Air-Berlin-Tochter Niki rechnet sich der Ex-Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda neue Chancen aus. Er werde zusammen mit dem Touristikkonzern Thomas Cook erneut für die Fluglinie bieten, wenn die EU-Kommission die Übernahme durch die Lufthansa nicht genehmigen sollte, sagte Lauda, der die Ferienfluglinie einst gegründet hat, dem "Handelsblatt". Sein Angebot zusammen mit Thomas Cook gelte nach wie vor.

Die EU-Kommission erwägt nach SPIEGEL-Informationen, eine Übernahme durch die Lufthansa aus Wettbewerbsgründen zu verbieten.

Air Berlin hatte im August Insolvenz angemeldet und Ende Oktober den Flugbetrieb eingestellt. Die 21 Jets der Tochtergesellschaft Niki steuern dagegen derzeit noch von Wien, München oder Düsseldorf aus Ferienziele wie die Baleareninsel Mallorca an.

Da der Ticketverkauf allein nicht genug Geld abwirft, finanziert die Lufthansa vorübergehend den Betrieb - in der Hoffnung auf eine spätere Eingliederung der Maschinen bei ihrer Billigtochter Eurowings. Sollte die Lufthansa keine Genehmigung dafür erhalten, dürfte sie die Alimentierung von Niki schon bald einstellen. Ohne Retter müsste Niki Insolvenz anmelden.

Lauda sieht sich in seiner Kritik an der Übernahme von Air Berlin und Niki durch die Lufthansa bestätigt. "Die Übernahme der Air Berlin schafft quasi ein Monopol in Deutschland und Österreich. Das ist fürchterlich", bekräftigte er.