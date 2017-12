Air-Berlin-Tochter Niki stellt Insolvenzantrag

Die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki ist nach Angaben der Berliner Justiz zahlungsunfähig. Es sei ein Insolvenzantrag für Niki eingegangen, sagte eine Gerichtssprecherin. Das Gericht müsse nun prüfen, ob der Antrag zulässig sei.

Die Lufthansa hatte sich kurzfristig gegen eine Übernahme der österreichischen Fluggesellschaft Niki entschieden. Grund war die ablehnende Haltung der EU-Kommission gegen eine Übernahme der Air-Berlin-Tochter aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, wie die Lufthansa mitteilte. Der im Oktober geschlossene Kaufvertrag könne nicht vollzogen werden.

Nun könnten kurz vor Weihnachten rund 1000 Mitarbeiter ihren Job verlieren und Tausende Passagiere stranden. Die Lufthansa hatte Niki zuletzt mit einer Brückenfinanzierung in zweistelliger Millionenhöhe in der Luft gehalten - diese fällt nun weg. Air Berlin hatte zuletzt erklärt, man prüfe nach eigenen Angaben derzeit "Verwertungsalternativen" für Niki. Die Unsicherheit in Folge des zurückgezogenen Übernahmeangebots ist nach Aussage der EU-Wettbewerbshüter bedauerlich.

Auch für den Fiskus hat der Rückzieher der Lufthansa Folgen. "Durch den unerwarteten Ausfall der Erlöse aus dem Niki-Verkauf kann der vom Bund verbürgte Kredit der KfW an Air Berlin möglicherweise nur zum Teil zurückgezahlt werden", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Der Bund wird alles tun, den Schaden für den Steuerzahler zu begrenzen." Die Bundesregierung hatte für 150 Millionen Euro eine Bürgschaft übernommen.

Noch am Dienstag hatte Air Berlins Generalbevollmächtigter Frank Kebekus mitgeteilt, Lufthansa sei der einzig zuverlässige Kaufinteressent für Niki. Interesse an einem Kauf hatten in den vergangenen Monaten auch Thomas Cook (Condor) und der British-Airways-Mutterkonzern IAG gezeigt.

Ex-Rennfahrer und Luftfahrt-Unternehmer Niki Lauda erwägt eine Übernahme der Airline. "Ich bin interessiert und würde mich darum kümmern", sagte Lauda, der die Ferienfluglinie einst gegründet hat, der österreichischen Nachrichtenagentur APA.