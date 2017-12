Geplatzte Niki-Übernahme EU-Kommission verteidigt harte Haltung gegen Lufthansa

Der Lufthansa-Konzern ist nach Aussage von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager bei der geplatzten Übernahme der Airline Niki nicht genug auf Bedenken der Wettbewerbshüter eingegangen. "Die gemachten Zusagen waren nicht ausreichend", sagte Vestager.

Bei der geplanten Übernahme habe es bei mehr als 80 Strecken Bedenken gegeben, sagte Vestager. Auf 50 Strecken hätte es nur noch Lufthansa als einzigen Anbieter gegeben. Das Risiko von höheren Preisen und weniger Angeboten für die Verbraucher sei erheblich gewesen.

Mit Blick auf die Übernahme der Niki durch andere Interessenten wie etwa den Ferienflieger Condor sagte Vestager: "Wir hatten bei der Lufthansa-Air-Berlin-Übernahme von Anfang an Bedenken, weil von zwei Konkurrenten einer den anderen kaufen wollte. Bei anderen Marktteilnehmern wäre das nicht der Fall gewesen."

Lufthansa wollte ursprünglich die Tochterunternehmen Niki und LG Walter aus der Insolvenzmasse von Air Berlin übernehmen. Am Donnerstag zog der Konzern allerdings sein Angebot für Niki zurück. Die österreichische Airline meldete daraufhin Insolvenz an und stellte den Flugbetrieb ein. Am Wochenende werden allein rund 10.000 Mallorca-Urlauber von ausfallenden Flügen der insolventen Airline betroffen sein.