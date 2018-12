Nissan Automanager Kelly kommt gegen Kaution frei

Nach gut einem Monat Untersuchungshaft in Japan kommt der amerikanische Ex-Nissan-Manager Greg Kelly auf Kaution frei. Kelly gilt als enger Mitarbeiter des ebenfalls inhaftierten Ex-Verwaltungsratschefs von Nissan, Carlos Ghosn.

Ein japanisches Gericht stimmte einer Freilassung Kellys gegen eine Kaution in Höhe von 70 Millionen Yen (632.000 Euro) zu, wie das Bezirksgericht in Tokio am Dienstag mitteilte. Einen Einspruch der Staatsanwaltschaft wies das Gericht zurück. Kelly wies die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück und forderte einen Freispruch. Er sei krank und benötige medizinische Behandlung. Einen Termin für einen Prozess gegen Kelly und Ghosn gibt es noch nicht.

Kellys Ehefrau hatte zuvor per Video gegen die Haft ihres Mannes protestiert. Darin zeigte sie sich "extrem besorgt über seine Gesundheit". Kelly hatte sich Berichten zufolge vor seiner Festnahme einer Operation unterziehen sollen. Seine Ehefrau gab zudem an, ihr Mann sei nach Japan gelockt und dort Opfer eines Machtkampfs von Nissan-Managern geworden.

Nur Hälfte des Einkommens deklariert?

Kelly und Ghosn waren am 19. November in Tokio wegen des Verdachts auf Verstoß gegen Börsenauflagen festgenommen worden. Ghosns Einkommen beim Renault-Partner Nissan soll jahrelang zu niedrig angegeben worden sein, angeblich wurden nur 50 Prozent deklariert.

Kelly darf Japan auch nach seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft nicht verlassen. Auch innerhalb Japans darf sich der Manager nur in bestimmten Gebieten bewegen.

Die Untersuchungshaft für Ghosn wurde zunächst bis vergangenen Donnerstag verlängert, nachdem die Staatsanwaltschaft neue Vorwürfe erhoben hatte. Die Staatsanwaltschaft scheiterte dann mit ihrem Antrag auf eine erneute Haftverlängerung für Ghosn. Das Bezirksgericht lehnte dies ab, was in Japan sehr selten vorkommt. Damit sah es zunächst so aus, als würde auch Ghosn bald aus der Haft kommen.

Doch am vergangenen Freitag erhob die Staatsanwaltschaft einen neuen Vorwurf - Ghosn soll private Investitionsverluste auf Nissan abgewälzt haben - und erließ abermals Haftbefehl. Mit Zustimmung des Gerichts kann Ghosn nun bis mindestens 1. Januar weiter in Untersuchungshaft verhört werden.

Seit Ghosn festgenommen wurde, wankt die Auto-Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi. Der Manager war jahrelang die treibende Kraft hinter dem Bündnis. Drei Tage nach der Festnahme Ghosns hatte der Verwaltungsrat von Nissan ihn als Chef des Gremiums abgesetzt. Beim französischen Autokonzern Renault bleibt Ghosn dagegen vorerst weiter als Vorsitzender und CEO im Unternehmen. Die operativen Geschäfte werden künftig aber von Thierry Bolloré gesteuert, der bisher Vizegeneraldirektor war.