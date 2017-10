Streit um Nord Stream 2 Dänische Gesetzespläne bedrohen Pipeline-Bau

Ein dänisches Gesetzesvorhaben droht den Bau der umstrittenen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland zu behindern. Die Parlamentsfraktionen in Kopenhagen haben über einen Entwurf diskutiert, wonach Dänemark künftig Bauvorhaben in seinen Hoheitsgewässern aus übergeordneten nationalen Interessen untersagen kann. Das Gesetz wird von einer breiten Mehrheit aus dem Regierungs- und Oppositionslager unterstützt - und könnte am 1. Januar in Kraft treten.

Das russische Unternehmen Gazprom plant den Bau der 1200 Kilometer Gas-Pipline Nord Stream 2 durch die Ostsee. Auf ihrem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern soll sie auch an der dänischen Insel Bornholm entlang führen. Deutschland könnte mit der Leitung zu einem zentralen Umschlagsort für Gas in Europa werden. (Lesen Sie hier die Analyse: "Worum es im Gasstreit wirklich geht")

Das nun präsentierte Gesetzesvorhaben sieht nun vor, dass Dänemark bei durch seine Gewässer führenden Infrastrukturprojekten prüft, ob diese seinen außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Interessen entsprechen. Solche Entscheidungen lägen dann nicht mehr allein beim Verkehrs- und Energieministerium. Laut dem rechtsliberalen Energieminister Lars Christian Lilleholt fehlt ein solches Rahmengesetz bislang.

"Alarmierender Präzedenzfall"

Bei Energieunternehmen stoßen die dänischen Pläne laut einem Bericht des "Jyllands-Posten" auf heftige Kritik. "Shell sieht den Präzedenzfall alarmierend, den das Gesetz im dänischen sowie im europäischen Zusammenhang schaffen würde", zitiert das Blatt den Sean Rooney den Vizepräsidenten von Shell, die wie der französische Energiekonzern Engie und die BASF-Tochter Wintershall zu den Investoren zählen.

Ob das neue Gesetz die Zukunft von Nord Stream 2 tatsächlich bedroht sei noch offen, sagte Energieminister Lilleholt laut Danmarks Radio. Wenn der Antrag auf Bau von Nord Stream 2 bis Jahresende noch nicht abgeschlossen sei, könnte das neue Gesetz aber zur Anwendung kommen, sagte er demnach. "Die Zeiten ändern sich und auch die politischen Beziehungen in der Welt", wird der zitiert. "Ich bin sehr froh darüber, dass das Folketing (das Parlament, Anm. d. Red.) und die Regierung jetzt die Gelegenheit haben, sicherheits-, verteidigungs- und außenpolitische Aspekte zu berücksichtigen, wenn man so eine Anfrage behandelt."

Auch viele osteuropäische Länder sehen das Bauvorhaben kritisch. Sie argumentieren, Nord Stream 2 werde Europas Abhängigkeit von russischen Energielieferungen erhöhen. Außerdem umgehe die Pipeline die Ukraine als Transitland für Gaslieferungen und untergrabe dadurch die Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine, die seit Jahren unter dem Konflikt mit prorussischen Rebellen im Osten des Landes leidet.

Aus EU-Diplomatenkreisen hieß es, für Energiesicherheit müsse es möglichst viele verschiedene Lieferanten geben. Nord Stream 2 stimme aber "eindeutig nicht mit diesem Ziel" überein. Mittlerweile sei auch fraglich, ob die Bundesregierung das Bauprojekt noch voll und ganz unterstütze. Nord Stream 2 war federführend vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) geplant worden, der heute den Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft führt.