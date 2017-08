Atomkonflikt US-Rüstungskonzerne profitieren von Nordkorea-Krise

Die scharfe Kriegsrhetorik im Nordkorea-Konflikt lässt die Aktien großer US-Rüstungsunternehmen steigen. So zogen die Papiere von Raytheon an der Wall Street zuletzt um rund 2,6 Prozent an, die von Lockheed Martin um 1,7 Prozent. Beide Aktien erreichten Rekordhochs.

Die Wertpapiere beider Unternehmen befinden sich bereits seit knapp zwei Wochen im Aufwärtstrend: Die Lockheed-Aktie stieg von 288,13 Dollar am 27. Juli auf nunmehr 305,22 Dollar. Raytheon-Papiere kletterten von 168,88 Dollar am 26. Juli auf 179,30 Dollar.

Nach US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt auch Verteidigungsminister James Mattis den Ton im Atomstreit mit Nordkorea verschärft. Das kommunistische Land sei den USA und ihren Verbündeten militärisch deutlich unterlegen, sagte Mattis und warnte nachdrücklich vor allen "Aktivitäten, die zum Ende des Regimes und zur Vernichtung seines Volkes führen würden". Mattis rief die Regierung in Pjöngjang auf, ihr Programm zur Entwicklung von Atomwaffen aufzugeben.

Trump hatte zuvor gedroht, die USA würden auf Provokationen aus Nordkorea "mit Feuer und Wut" reagieren. Nordkorea drohte daraufhin mit einem Raketenangriff auf Ziele im Umfeld des US-Militärstützpunkts Guam im Pazifik.

Nordkorea-Krise verunsichert Börsen

Die gute Performance der US-Rüstungskonzerne ist eine Ausnahme vom generellen Trend: Die Verschärfung des Tons im Nordkorea-Konflikt verunsichert Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks.

Der Dax rutschte unter die Marke von 12.100 Punkten. Der Dow Jones Industrial gab am Mittwoch um knapp 0,2 Prozent nach. Am Vortag hatte der US-Leitindex noch den zehnten Handelstag in Folge einen Rekord erreicht, Anleger wurden dann aber vom Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea verunsichert. Der Dow schloss erstmals seit dem 24. Juli wieder mit einem kleinen Minus.