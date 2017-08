Reaktionen Nordkoreas Raketentest treibt Goldpreis auf Jahreshoch

Gold gilt als verhältnismäßig sichere Geldanlage, und Sicherheit ist ein Gut, von dem die Welt derzeit mehr gebrauchen könnte. Kein Wunder also, dass der Goldpreis in immer neue Höhen schnellt - zuletzt an diesem Morgen, nachdem Nordkorea gerade eine Rakete über Japan hinweg geschossen hat.

Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) ist am Dienstagmorgen in Singapur auf den höchsten Stand seit November 2016 gestiegen. Nach Angaben der Wirtschaftsagentur Bloomberg schnellte er zwischenzeitlich auf bis zu 1322 Dollar. Die asiatischen Aktienmärkte rutschten dagegen deutlich ins Minus.

Der Goldpreis ist schon länger recht hoch. Schon seit dem Frühjahr pendelt er zwischen 1200 und 1300 Dollar. Erst jüngst war die Marke von 1300 Dollar nach oben hin durchbrochen worden. Seit Monatsanfang hat die Feinunze nun rund vier Prozent an Wert zugelegt; seit Jahresbeginn beträgt das Plus gut 15 Prozent.

Gründe für den Boom sind laut Marktbeobachtern auch die zahlreichen Terroranschläge in Europa, das politische Hickhack in den USA und eben die sich zuspitzende Nordkorea-Krise. Gold gilt traditionell als Rückzugsort für Investoren in schwierigen Zeiten.