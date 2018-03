Zum Hafen Kirkenes Norwegen und Finnland planen erste Arktis-Bahn

Eine neue arktische Bahnstrecke soll Finnland und Norwegen verbinden. Beide Regierungen unterzeichneten eine Vereinbarung, der zufolge der Bau der Route zwischen der nördlichen finnischen Stadt Rovaniemi und dem eisfreien norwegischen Hafen Kirkenes geprüft werden soll. Der Hafen ist nur 15 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Der Bau, dessen Kosten auf 3,6 Milliarden Euro geschätzt werden, wäre die erste Eisenbahnverbindung eines EU-Staates zu einem arktischen Hafen. Als Zieldatum für den Bau wird das Jahr 2030 angegeben. Hintergrund ist auch der Ausbau der wegen des Klimawandels nun befahrbaren arktischen Schifffahrtsrouten, die etwa China vorantreibt.

Im vergangenen August stellte ein russischer Gastanker bei der Durchquerung der Nordostpassage einen Weltrekord auf. Er war ohne Eisbrecher unterwegs und brauchte für die Strecke von Hammerfest in Norwegen nach Boryeong in Südkorea 19 Tage. Damit war das Schiff etwa 30 Prozent schneller als auf der Suezkanal-Route.

Zugverbindung soll bis Warschau reichen

Bisher nutzt die Schifffahrt die kürzere Route eher selten, weil sie aufgrund der Eismengen nur etwa vier Monate im Jahr befahrbar ist. Das kann sich allerdings aufgrund des Klimawandels ändern: So war der Winter in der Arktis in diesem Jahr wärmer als je zuvor. Die dem Nordpol am nächsten gelegene Wetterstation auf Land, bei Cape Morris Jesup an der Spitze Grönlands, zeigte im Februar mehr als 60 Stunden Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Zuvor hatten Wissenschaftler dort im Februar erst zwei Mal überhaupt Temperaturen über null Grad gemessen

Die finnische Verkehrsministerin Anne Berner sagte, dass die Eisenbahnroute auch mit dem zwischen Finnland und Estland geplanten Tunnel unter der Ostsee verbunden werden solle. Am Ende soll es eine Zugverbindung bis nach Warschau geben. Von dort ist der Bau einer neuen Eisenbahnroute in die estnische Hauptstadt Tallin bis 2026 geplant.