Millionenzahlung an Trump-Anwalt Novartis-Chefjurist tritt zurück

Wegen einer Millionenzahlung an den persönlichen Anwalt von US-Präsident Donald Trump zieht der Schweizer Pharmakonzern Novartis personelle Konsequenzen. Chefjurist Felix Ehrat werde zurücktreten, teilte das Unternehmen mit. Der Schritt erfolge im Zusammenhang mit Diskussionen über die frühere Vereinbarung von Novartis mit Trumps Anwalt Michael Cohen von der Beratungsfirma Essential Consultants. Über die Firma waren auch Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geflossen.

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Novartis mit der Firma des US-Anwalts zusammengearbeitet hatte. Mittlerweile sei der einjährige Vertrag mit dem Unternehmen ausgelaufen, hatte der Konzern bestätigt. Man habe gehofft, von Michael Cohen für 1,2 Millionen Dollar in Bezug auf die Gesundheitspolitik der neuen Regierung beraten zu werden, hieß es.

"Dieser Vertrag, obwohl juristisch nicht zu beanstanden, war ein Irrtum", erklärte Ehrat. "Als Mitunterzeichner mit unserem damaligen CEO übernehme ich mit diesem Entscheid persönlich Verantwortung, um die öffentliche Debatte darüber zu beenden." Ehrats Nachfolgerin wird Shannon Thyme Klinger.

Novartis Shannon Thyme Klinger

Novartis-Chef nach Unternehmensangaben nicht verwickelt

Novartis-Chef Vasant Narasimhan bezeichnete den Vertrag mit Cohen erneut als großen Fehler und kündigte Ethikregeln an, um Skandale und Korruption zu verhindern. Der Konzern betonte, dass der seit Februar an der Spitze des Unternehmens stehende Narasimhan in keiner Weise in den Cohen-Vertrag verwickelt sei.

Auch der Verwaltungsrat wusste zum Zeitpunkt des Abschlusses nichts vom Vertrag mit dem Trump-Anwalt, sagte Präsident Jörg Reinhardt. Novartis ist in eine Reihe von Schmiergeldskandalen in den USA, China und Südkorea verwickelt und hat sei 2015 Hunderte Millionen Dollar Vergleichs- und Strafzahlungen geleistet.