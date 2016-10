NS-Vergangenheit VW entledigt sich seines kritischen Chefhistorikers

Mit seiner Expertise zur Zwangsarbeit gewann Volkswagens Chefhistoriker Manfred Grieger Ansehen. Nun wurde sie ihm zum Verhängnis. VW entledigt sich des Wissenschaftlers, der zuvor eine Studie zur NS-Vergangenheit der Konzerntochter Audi kritisiert hatte. Die Analyse spiele die Bedeutung der Beziehungen des Vorstands der Audi-Vorgängerfirma Auto-Union zu den Eliten des nationalsozialistischen Regimes herunter, hatte Grieger moniert.

Er verlasse das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen, sagte ein VW-Sprecher zum Abgang Griegers, der die historische Kommunikation im Konzern seit 1998 aufbaute. Seine Aufgaben übernimmt vorübergehend Archivarin Ulrike Gutzmann.

Die kritische Rezension des Historikers über die Studie zur Auto-Union sei Grund der Trennung, berichtet die "Braunschweiger Zeitung". Grieger hatte bemängelt, der Studie mangele es an einer unvoreingenommenen Betrachtungsweise. Diese Interpretation sei im Volkswagen-Konzern auf Unverständnis und Unmut gestoßen, so die Zeitung. Das Unternehmen wird derzeit durch die negativen Auswirkungen des Diesel-Skandals auf das Image des Autokonzerns schwer erschüttert. Ein VW-Sprecher sagte, Hintergrund der Trennung sei ein unterschiedliches Verständnis über die Zusammenarbeit im Konzern zwischen Grieger und VW gewesen.

Grieger hatte der Studie handwerkliche Fehler, eine verengte Sichtweise, einen lückenhaften Umgang mit Quellen und sprachliche Unschärfe attestiert. Das Werk habe einen "empathischen Kern", ihr mangele es also an einer unvoreingenommenen Betrachtungsweise. Es gebe "argumentative Windungen", die "eine abwehrende Haltung" nahelegten. So unterschlage sie zwar nicht "die Beziehungen zu den NS-Eliten durch die Vorstände Richard Bruhn, William Werner und Carl Hahn", jedoch werde dieser Aspekt "in der Bedeutung heruntergespielt". Geschrieben haben die Studie ein Audi-Historiker und ein Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der TU Chemnitz.

Audi hatte aufgrund der Studie seine Firmengeschichte umgeschrieben, da danach die Auto-Union, aus der die VW-Tochter einst hervorging, tiefer ins System der NS-Zwangsarbeit verstrickt war als bislang angenommen: Die SS richtete eigens für die Firma Konzentrationslager ein. Heute nennt Audi etwa bei der Bruhn-Vita im Internetauftritt die "Verantwortung für den Einsatz von Zwangsarbeitern, KZ-Insassen und Kriegsgefangenen bei der Auto Union AG". Ein ähnlicher Hinweis bei der Vita von Carl Hahn senior fehlt aber.

Grieger promovierte 1996 über "Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten Reich" und gilt als profilierter Forscher zur Zwangsarbeit unter den Nationalsozialisten. Seine Generalkritik an der Untersuchung erschien in der "Zeitschrift für Unternehmensgeschichte (ZUG)" bereits Ende 2015. Die 518 Seiten starke Studie namens "Kriegswirtschaft und Arbeitseinsatz bei der Auto Union AG Chemnitz im Zweiten Weltkrieg" stammt von 2014.

Die Wurzeln des VW-Konzerns liegen im Nationalsozialismus. Adolf Hitler legte den Grundstein für das Stammwerk Wolfsburg, das mit Geld aus dem enteigneten Gewerkschaftsvermögen entstand. Audi gehört seit 1965 zum VW-Konzern. Für seine Beziehungen zu Geschäftspartnern regelt der VW-Konzern heute in einem Vorgabenkatalog: "Volkswagen lehnt jegliche wissentliche Nutzung von Zwangs- und Pflichtarbeit einschließlich Schuldknechtschaft oder unfreiwilliger Häftlingsarbeit ab."