Konjunktur in 2017 OECD senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Die OECD blickt für das nächste Jahr etwas skeptischer auf die Konjunktur in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt werde nur um 1,3 Prozent zulegen und nicht wie zuletzt erwartet um 1,5 Prozent, teilte die Industriestaaten-Gruppe mit.

Für das laufende Jahr korrigierte die OECD ihre Prognose für den deutschen Markt allerdings von 1,7 auf 1,9 Prozent nach oben. Bereinigt um die unterschiedliche Zahl von Arbeitstagen entspreche dies einem Plus von 1,8 Prozent in diesem und 1,5 Prozent im nächsten Jahr.

Die Experten sagen der globalen Konjunktur in beiden Jahren jeweils nur ein Plus von rund drei Prozent voraus. "Die Weltwirtschaft bleibt insgesamt in einer Falle niedrigen Wachstums." Besonders deutlich wurden die Erwartungen für das laufende Jahr in den USA und im kommenden Jahr für Großbritannien gesenkt. Für die USA lautet die Prognose jetzt 1,4 (zuvor 1,8) Prozent. Der britischen Wirtschaft traut die OECD für 2017 nur noch ein Plus von einem Prozent zu. Vor dem Anti-EU-Referendum im Juni hatten die Ökonomen noch mit einem doppelt so hohen Wachstum gerechnet.

Die niedrigen und oft schon negativen Zinsen sorgen laut OECD an den Finanzmärkten für Verzerrungen und für steigende Risiken. Die Experten appellierten an die Politik, mit Strukturreformen und einer veränderten Ausgaben- und Steuerpolitik für mehr Wachstum zu sorgen. Schwerpunkte könnte etwa mehr Geld für Infrastruktur, Arbeitsmarktprogramme, Bildung und Forschung sein.

Vor der OECD hatte schon der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für Deutschland revidiert. Für 2017 sagen die IWF-Fachleute mittlerweile ein Wachstum von 1,2 Prozent voraus. Die Deutsche Bank hatte ihre Wachstumsaussichten für Deutschland für kommendes Jahr von 1,6 auf 1,3 Prozent gesenkt.