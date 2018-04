Golfstaat Bahrain entdeckt größtes Ölfeld in seiner Geschichte

Der Golfstaat Bahrain hat vor seiner Westküste nach eigenen Angaben das größte Ölfeld in der Geschichte des Königreichs entdeckt, wie die staatliche bahrainische Nachrichtenagentur BNA meldete. Es ist nach Angaben der Regierung die größte Entdeckung eines Ölfelds in Bahrain seit Beginn der Förderung im Jahr 1932 und könnte alle derzeitigen Ölreserven des Landes übertreffen.

"Erste Analysen zeigen, dass der Fund auf einem beträchtlichen Niveau ist und die langfristige Extraktion von Öl und Gas unterstützen kann", sagte Bahrains Öl-Minister Shaikh Mohamed bin Khalifa al-Khalifa. Das Feld werde zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes beitragen. Die Reserven wurden in den letzten drei Monaten des Jahres 2017 entdeckt, nachdem Bahrain seine Suche nach neuen fossilen Brennstoffvorkommen intensiviert hatte.

Bahrain ist stark abhängig vom Öl- und Gasexport. Rund 80 Prozent der Staatseinnahmen stammen aus diesem Sektor. In den vergangenen Jahren machten dem Land die niedrigen Ölpreise zu schaffen. Der Inselstaat ist ein enger Verbündeter des Königreichs Saudi-Arabien, mit dem es sich das Ölfeld Abu Safah teilt.

Bahrain ist derzeit aber nur ein kleiner Fisch im weltweiten Ölmarkt, und befindet nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) auf Platz 57 der größten Produzenten. Pro Tag fördert der Golfstaat rund 45.000 Barrel Öl. Saudi-Arabien kommt auf rund 10 Millionen Barrel pro Tag. Ein Barrel entspricht 159 Litern.

USA sind bald der größte Ölproduzent der Welt

Derzeit arbeitet sich aber vor allem die USA in rasantem Tempo in Richtung der Spitze der Ölförderländer der Welt vor: Nach Angaben der IEA werden die USA bald mehr Erdöl fördern als der bisherige globale Spitzenreiter Russland. Spätestens 2019 werden die Amerikaner die Russen demnach überholen - womöglich aber auch schon in diesem Jahr.

Zuletzt haben die USA mehr als 10 Millionen Barrel Öl pro Tag gefördert - mehr als Saudi-Arabien. Bis Ende 2018 wird die US-Ölproduktion nach Angaben des amerikanischen Amts für Energiestatistik auf rund 11 Millionen Barrel pro Tag steigen.

Grund für den Amerikanischen Ölboom ist eine umstrittene Fördertechnik, das sogenannte Fracking. Bei diesem werden Schiefergestein und andere schwer zugängliche Sedimente mit Wasserdruck, Quarzteilchen und Chemikalien aufgebrochen.

Kritiker beklagen unter anderem, dass durch diese Methode ganze Landschaften verwüstet werden und teils chemische Substanzen im Boden zurückbleiben. In Deutschland ist die Technologie derzeit weitgehend verboten. Nur für bestimmte Gesteinsformationen war in der Vergangenheit Fracking zugelassen.